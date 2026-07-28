港大校長張翔交棒 兩年後卸任 凌晨電郵發表公開信 冀重返實驗室做科研

香港大學近年在國際排名節節上升之際，校長張翔昨凌晨突然電郵發表公開信，宣布在2028年完成10年任期後卸任，結束校長及副校監生涯，據悉校務委員會今日開會討論。張翔認為是適合時候交由新領袖接棒，並希望重返實驗室繼續科研工作。張翔昨未現身港大校園，有學生對他卸任感到突然及可惜；有身兼港大校董的立法會議員料物色下任校長有一定難度，但認為本港有優勢吸引合適人選。

港大校委會今開會討論

現年62歲的張翔，擔任港大校長已歷8年，原任期至2028年7月屆滿。他昨凌晨突然向港大師生及校友發送內部電郵，宣布任期屆滿後離任。張翔離任消息突然，未透過港大傳訊及公共事務處發稿，有消息指張翔把離任決定告知校委會主席王冬勝後，選擇在深夜發出電郵，有意在今午舉行的校委會會議討論前，提早宣布消息，讓校園上下早日消化。

張翔昨未有露面，鈕魯詩樓的校長專用車位亦未見其座駕蹤影。暫任首席副校長王于漸，昨離開大樓時被問及張翔離任的消息，未有回應記者提問，便登車離開。教育局回應指，政府知悉相關議題已經包括在港大校委會今日會議議程，相關事宜屬於大學自主範圍以內，由校委會按《香港大學條例》賦予權力自行處理。政府深信校委會將以大學的長遠利益及發展需要為依歸，作出適當處理。

張翔在電郵指，全球正面對複雜多變的環境，人工智能(AI)浪潮以數百年未見的方式改變人類生活，促使他反思大學如何重新定義教育，以適應「人機共存」的新環境，認為港大是時候由新領袖領導轉型。本身是物理學家的他坦言，一直希望重返實驗室，解答科學難題貢獻社會，因此決定在2028年完成10年任期後卸任，提前交代去向，能給予校方充足時間物色下任人選。

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陳學鋒：最好找創科「領頭羊」

張翔昨未公開露面，在鈕魯詩樓的校長專用泊車位未見其座駕蹤影。

回顧任內工作，張翔自言非常榮幸與師生共同提升大學學術地位，港大在QS世界大學排名位列全球第11名、亞洲第一，科睿唯安（Clarivate）最廣獲徵引的研究人員數目大增2倍至54位，再創新高，反映大學科研實力提升。他期望在餘下任期與師生同行，推動校園及科研發展，包括即將落成的「Tech Landmark」創新中心、蒲飛路校園、國際創新中心，以及上海和歐洲的校園項目等。

身兼港大校董的立法會議員陳學鋒指，國際現今求才若渴，相信物色下任校長需時及有難度，但認為本港有背靠祖國優勢，港大在國際排名名列前茅，有信心最終能找到人選；他認為新任校長需具備國際視野及人脈，甚至是創科行業的「領頭羊」，以助發掘及招攬人才。教育界議員鄧飛指，本港大力發展北都大學城，對有志的高教界人士有很大吸引力，預計不難聘請知名學者出任校長，期望應徵人選能將優質研究項目及實驗室帶至本港，促進大學城發展。

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學生讚聲譽佳 聞訊感可惜

不少學生對張翔卸任感到可惜，工程學碩士畢業生謝同學指，張翔任內大學排名大幅上升，作為校長的聲譽亦佳，認為張翔想繼續科研工作，離任不失為好選擇。他亦指現時很多內地生來港就讀碩士，惟資源分配不勻，例如校內用膳時「人逼人」，希望下任校長着力改善。建築學系碩士學生陳同學亦對張翔卸任感到可惜，希望下任校長維持國際排名。

張翔任內大事記

2017年12月 獲委任為港大第16任校長 2018年7月 正式上任 2019年7月 發表聲明譴責反修例示威者衝擊立法會 2021年9月 與深圳政府簽署於深圳南山建立校區 2021年10月 獲港大校委會通過續任5年 2023年10月 遭匿名電郵指控多項管治問題 2024年4月 港大校委會小組宣布管治問題指控不成立 2024年6月 就副校長任命問題發信炮轟校委會 2024年9月 政府調研小組調解港大管理層人選 2026年2月 正式啟動港大「上海戰略布局」 2026年7月 宣布2028年任期結束後離職

本報教育組

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