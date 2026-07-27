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港大校長張翔宣布2028年卸任 稱盼重返實驗室專注科研 「港大需要新領袖帶領變革」

社會
更新時間：03:17 2026-07-27 HKT
發佈時間：03:17 2026-07-27 HKT

香港大學校長張翔周一（27日）凌晨向港大成員發信，宣布決定於2028年完成十年任期後，卸任香港大學校長及副校監職務。

張翔在信中表示，港大需要迎接新的理念及由新領袖帶領大學變革，而自己仍是一名科學家及教授，希望重返實驗室，繼續探索重要科學問題，並透過科研對社會帶來影響。

他表示，作為港大校長及副校監期間，能與大學師生共同提升港大的學術地位，是人生中重要的榮幸。他亦提到，已就卸任決定通知港大校務委員會主席，並提前公布消息，讓大學有充足時間物色下一任領袖。

張翔2018年接任香港大學校長，成為港大首位非本地出生校長。任內，港大近年國際排名亦持續提升。資料圖片
張翔2018年接任香港大學校長，成為港大首位非本地出生校長。任內，港大近年國際排名亦持續提升。資料圖片

張翔2018年接任香港大學校長，成為港大首位非本地出生校長。任內，港大近年國際排名亦持續提升，在最新QS亞洲大學排名中升至亞洲第二，超越新加坡國立大學。他任內推動「HKU100」全球學者招聘計劃，吸引國際人才加入，並加強AI教育、創新科技及科研發展。他亦推動「Tech Landmark」創新中心建設，期望利用科研成果促進創新創業，提升港大全球競爭力。此外，港大近年積極改善學生宿舍及校園配套，以配合吸納世界各地學生及學者。

張翔在2023年捲入校政風波，暫委副校長任命一度引發爭議，最終在政府介入後平息。

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