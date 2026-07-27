張翔卸任港大校長 學生讚大學排名上升 促改善研究生資源

香港大學校長張翔宣布，將在2028年任期完結後卸任，結束十年港大校長生涯。張翔今早未有於港大校長辦公室所在的鈕魯詩樓現身，大樓外有數名保安在場戒備，首席副校長王于漸離開大樓時未有回應傳媒提問。有學生表示，張翔任內大學排名上升，認為重返學術是一個好選擇，期望下一任着力改善研究生的資源問題。

港大工程學碩士畢業生謝同學今日返校領取成績單，他表示，張翔任內大學排名大幅上升，認為他作為校長的聲譽很好，他不清楚張翔離任的原因，但認為若他想重返學術，是一個好選擇，「做晒（任期）就十年，如果他有更高的學術追求，這十年可能是浪費了時間」。

他又指，現時很多內地學生來港就讀碩士，惟資源分配不勻，例如校內用膳時人逼人，希望下任校長能着力改善。另外，現時大學管理層與學生的交流較少，他希望新一任校長設有更暢通的交流渠道，並盼望能維持現有排名。

建築學系碩士學生陳同學表示，知道張翔在多方面都有所貢獻，收到其卸任電郵覺得可惜，但認為是一個新機會創造新的事物。他續稱，港大排名維持高位，是一個良好現象，當中必然有張翔的功勞，希望下一任校長維持學校的出色表現。

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