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港大研新型深度學習算法 助準確檢測癌症突變

教育新聞
更新時間：08:00 2026-07-27 HKT
發佈時間：08:00 2026-07-27 HKT

新型深度學習算法，可應用於癌症研究及精準醫療。香港大學計算與數據科學學院研究團隊，研發名為ClairS的新型深度學習算法，利用「長讀長測序技術」，顯著提升癌症突變檢測的準確性，目前已在乳腺癌、肺癌及黑色素瘤細胞系數據集上進行測試，並在不同癌症類型及測序條件下，展現出極高的準確度。

利用長讀長測序技術

羅銳邦的研究團隊研發ClairS新型深度學習算法，有助準確檢測癌症突變。 港大提供
羅銳邦的研究團隊研發ClairS新型深度學習算法，有助準確檢測癌症突變。 港大提供

現時不少檢測癌症突變的方法主要針對「短讀長測序」而設計，在分析人類基因組中一些結構複雜、難以解析的區域時，往往面臨巨大挑戰。ClairS利用長讀長測序技術，研究團隊設計了一種全新策略，通過混合正常人類樣本的測序數據，生成合成的「腫瘤—正常」樣本數據，使得系統能產生近乎無限、且高度模擬真實癌症情境的訓練樣本，涵蓋不同的腫瘤純度、測序深度和突變水平，從而構建靈活且穩健的人工智能（AI）模型，應用於真實的癌症基因組分析。

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ClairS已在乳腺癌、肺癌、黑色素瘤及胰臟癌等多種癌症細胞系中完成測試，並在檢測小型癌症突變方面，展現出極高準確度，系統已獲英國的牛津納米孔科技公司納入為官方體細胞變異檢測流程。率領團隊的計算與數據科學學院助理院長（學習事務與學生拓展）、副學部主任（人工智能與數據科學系）羅銳邦指，長讀長測序正在改變研究癌症基因組的方式，ClairS在真實癌症訓練數據有限的情況下，也能訓練出強大的AI模型，從而支持更可靠的長讀長癌症突變發現。相關研究成果已於國際學術期刊《Nature Methods》發表。

本報記者

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