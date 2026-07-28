港大校長張翔卸任︱任內積極拓內地教研網絡 領港大全球排名第11位新高

張翔上任至今，港大在QS排名更連續兩年排行全球第11位，離打入全球十強僅一步之遙。任內他積極拓展內地教研網絡，包括全面啟動「上海戰略布局」，惟推動港大（深圳）卻未竟全功。張翔亦面對反修例事件的校園政治化問題，其中2019年譴責衝擊立法會的暴力行徑，最為人熟悉。

招攬世界頂尖學者加盟

翻查資料，港大2017年的QS及THE世界大學排名，分別位列全球27位及並列43位。張翔上任後致力加強大學學術表現，令港大於兩個排名表現反覆上升，其中QS排名雖一度回落至26位，但之後躍升至17位，最近兩年更維持於全球第11位；THE排名雖從2023年的31位高位回落，但近年仍維持於全球35位，整體評分亦從2017年的73分升至最新的80.5分。張翔致力招攬全球頂尖學者加盟，包括2010年諾貝爾物理學獎得主安德烈．海姆、2023年諾貝爾物理學獎得主費倫茨．克勞斯、2010年菲爾茲獎得主吳寶珠等。

在張翔推動下，港大積極北上發展，今年更全面啟動「上海戰略布局」，設立上海校區和教研基地。然而，2021年與深圳市政府簽署合作備忘錄，以「一間學校、兩個校區」模式，在深圳南山營運港大（深圳），但多年未見進展，去年底通車的深圳地鐵13號線北段，把擬名「百旺港大站」正名為「百旺站」，意味項目無疾而終。

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甫上任曾面對激烈反彈

南京出生的張翔，甫上任便面對激烈反彈，多次被學生問到言論自由、學術自由、院校自主等意見。上任翌年，本港爆發反修例事件，張翔在示威者7月衝擊立法會後發聲明譴責，其後與學生及校友對話時表明拒絕收回聲明，重申反對暴力。2021年4月中，《人民日報》發表評論點名批評港大學生會是「毒瘤」，港大隨即宣布停止代收會費、收回學生會設施管理權，並於同年7月學生會通過「七一刺警案決議」後，更拒絕承認其校內角色；年底移除豎立校園多年的「國殤之柱」。

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