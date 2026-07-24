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DSE放榜2026︱內地免試取錄文憑試生進入錄取階段 第一志願今放榜

教育新聞
更新時間：14:23 2026-07-24 HKT
發佈時間：14:23 2026-07-24 HKT

教育局提醒已完成「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」網上報名及確認程序的學生，須於今日至8月2日期間，登入廣東省教育考試院網頁內的「香港文憑試招生錄取（學生端）」（錄取系統）查閱錄取結果。學生可登入院校將按第一至第四志願分批公布首輪錄取結果，詳情如下：

  • 第一志願錄取結果 ─ 7月24日（周五）上午9時
  • 第二志願錄取結果 ─ 7月26日（周日）上午9時
  • 第三志願錄取結果 ─ 7月27日（周一）上午9時
  • 第四志願錄取結果 ─ 7月28日（周二）上午9時

延伸閱讀：DSE放榜2026︱內地大學升學資助計劃即日起至9.21接受申請 最高可獲$1.9萬資助額


倘未獲首輪錄取 下周二起可補錄志願

若學生達到最低錄取要求，即文憑試中英文科達到第3級或以上，數學科達到第2級或以上，並在公民與社會發展科取得「達標」的成績，但在首輪公布未獲錄取，可於下周二(7月28日)下午4時至7月30日（周四）下午4時期間，經錄取系統完成網上遞交補錄志願的程序。在遞交補錄志願的階段，同學可填報兩所院校志願。院校將按第一及第二志願分批公布補錄階段的錄取結果，詳情如下：

 

  • 第一志願補錄結果 ─ 8月1日（周六）上午9時
  • 第二志願補錄結果 ─ 8月2日（周日）上午9時

獲院校首輪錄取或補錄的學生，稍後收到有關院校以郵寄或電子方式發出的入學通知書。當局提醒學生如有任何疑問，可直接與院校聯繫，各院校招生辦公室的聯絡資料已列於「2026/27學年內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃專業目錄」。

本報記者 

 

延伸閱讀：DSE放榜2026︱全方位升學攻略 JUPAS改選/八大熱門課程/彈性收生/Appeal資訊 (持續更新)

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