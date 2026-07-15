DSE放榜2026｜英皇書院超級狀元崇拜袁國勇 冀向骨科發展 校長讚為百周年校慶錦上添花

今年是英皇書院100創校周年紀念，該校中六生陶則然在化學、生物、地理科及數學延伸部份奪得5** ，成為該校的「百周年超級狀元」。他希望就讀醫科，目前以骨科為主要方向。校長黃秋玲形容陶則然為人沉實、有自己的目標，希望他能建立更強的自信心、更好地認識自己。

陶則然憶述中四了解職業志向時，有醫科的師兄分享後發現醫科既具挑戰性亦能運用知識助人，認為很有意義，加上喜愛踢球的他和隊友們均曾經「拗柴」，相信從醫就能助己助人，目標將是入讀本地的醫學院，目前傾向骨科專科。他表示自己相當崇拜香港大學微生物學系傳染病學講座教授袁國勇，指對方在2003年沙士及新冠疫情時表現非凡。

面對文憑試，陶則然坦言「無人讀書時沒有壓力」，例如自己對中文科最感困難，因「沒有絕對的答案」，實用文表現亦較為遜色，故需要多看和善用科技協助。閒時他除了外出踢球，亦會吹小號、聽音樂等，特別透過團體活動和與朋友遊樂，暫時放下讀書和生活的壓力，他亦感謝父母一直支持自己參與不同課外活動。

校長黃秋玲認為，陶則然的成績為該校百周年慶「錦上添花」，又讚揚他多才多藝之餘為人沉實、努力，在試後更曾向師長表示部分科目發揮未如理想，強調對學生表現保持平常心。她期望他抱有更強的自信心、建立更好的基礎，並在大學多加發掘自己的其他面向和才能，力求更大進步。