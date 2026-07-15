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DSE放榜2026｜浸大王錦輝中小學首名狀元劉子湉曾跳級 冀入中大讀腦神經科學

教育新聞
更新時間：12:31 2026-07-15 HKT
發佈時間：09:00 2026-07-15 HKT

首誕狀元的香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學，該校劉子湉在文憑試考獲中英數、化學、生物及經濟奪得5＊＊佳績，數學延伸單元二（M2）取得5＊，在公民與社會發展科達標。剛從挪威返港的她對成績深感滿意。媽媽本身是中文大學物理學教授，父親從商，從小在中大教職員宿舍居住的劉子湉，對中大校園有深厚獨特的感情，形容「就像家一樣」，她首選報中大醫科。

劉子湉透露，對腦神經科學特別感興趣：「大腦控制著我們的肢體、語言，是人體最神秘的部分。」為了實踐抱負，她早已作好準備，不僅在威爾斯親王醫院進行影子實習、參與中大夏令營，閒暇時更通過書籍自學醫學知識。基於對醫學的強烈興趣，她期望未來能投身醫學科研，並關注著大灣區的科研發展。但她自謙稱目前對科研了解尚淺，「要等進入大學後，才知道科研是否我真正想走的道路。」

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優先考慮在港讀醫的她，亦考慮海外升學，首選報讀化學系。她指海外的醫科課程週期長、學費高昂，即便有獎學金也難以全數覆蓋支出，加上海外醫生的薪酬待遇不及本港，故不考慮海外讀醫。

在中學階段，劉子湉對物理學產生濃厚興趣，但身為物理學教授的母親卻反對她報讀物理，認為學科與她的醫學升學規劃未能契合，劉子湉笑言，「物理知識固然重要，但後來我經過對升學分析，選修了學習壓力相對輕鬆的經濟科。」提到讀書心得時，她直言素有「死亡之卷」之稱的中文科是最大挑戰，認為卷二長文寫作容易離題，而實用文的寫作難度更高。她曾嘗試利用AI輔助學習，例如構思一些作文素材，但她發現AI提供的版本與考評局要求和標準有所出入，需要額外篩選和分析，認為AI在備考中文科目上「較為難用」。

劉子湉的畫作。
劉子湉的畫作。

延伸閱讀：JUPAS改選2026｜DSE考獲20分都有機會入港大/中大/科大？盤點67個Expected Score介乎20-29分的「3大」課程

除了學術成績優異，劉同學在校內更是人人熟知。身為文化大使的她踴躍參與學校活動，熱愛打籃球，也具備繪畫天賦，更在DSE考試後繪製出很多畫作，享受創作舒心過程。不過疫情期間，許多課外活動被迫暫停，亦打亂了她的學習計劃和節奏，尋找新挑戰充實自己之餘，亦着重平衡，「父母對我學習方面不嚴厲，所以要靠自己達成自律。行程安排得太緊會產生副作用，但如果過於放鬆，又會『起唔翻身 』。」

劉子湉的畫作。
劉子湉的畫作。

校長陳偉佳博士表示，深信劉子湉不僅能在醫學院嚴謹課程中脫穎而出，日後更將成為卓越的醫生，為醫療專業及社會作出重要貢獻。

高級副校長（行政及發展）鄧紹南形容劉子湉「理性、對自我要求高、善於調節自己的狀態」，正是她的這份自律，令她以優異成績在Grade 6跳級，從Grade 5直升Grade 7。

記者：陳洋

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