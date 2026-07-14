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DSE放榜2026︱科大下學年新設必修AI通識課程 合資格JUPAS新生可獲逾10萬獎學金

教育新聞
更新時間：18:16 2026-07-14 HKT
發佈時間：18:16 2026-07-14 HKT

近年不少大學都在課程加入人工智能（AI）元素，科技大學宣布在下學年推出必修AI通識課程，提升學生的AI應用能力及知識。科大協理副校長（教學）馮志雄表示，AI正在重塑各行各業的人才需求，新課程將有助學生掌握AI工具，推動創新與解難。另外，透過大學聯合招生辦法（JUPAS）入讀的合資格新生，最高每年可獲逾港幣10萬元獎學金。

6學分修通識課 應對職場需要

資料圖片
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科大宣布由2026/27學年起，所有新入學本科生必須修讀6個學分的AI通識課程。課程分為兩部分，分別為「AI素養基礎：人機協同編排（Foundations of AI Literacy: Human–AI Orchestration）」及「AI視野（AI Horizon）」，由科大不同學院及學系開設，聚焦AI最新發展及跨學科應用。新課程旨在培養學生以批判性思維善用AI，為未來社會及職場做好準備。

科大協理副校長（教學）馮志雄表示，人工智能正重塑各行各業的人才需求，學生在選擇大學課程時，除了重視學科知識，亦愈來愈關注課程能否裝備他們應對未來社會和職場的轉變。他又指，科大的新AI通識課程有助學生掌握AI工具，更能有效整合人類與AI的優勢，推動創新與解難。

科大亦指去年新推出的「理學士（生物醫學及健康科學）」課程，以 Band A計算，為今年大學聯合招生辦法（JUPAS）首輪改選中，科大競爭最激烈課程首位，申請人數與學額比例為7.52。另外，由科大跨學科學院轄下開辦的「理學士（綜合系統與設計）」課程，將於下學年改名為「理學士（創新設計與科技）」。

延伸閱讀：DSE放榜2026︱終極放榜懶人包！惡劣天氣安排/事前準備/當日流程/必備物品/重要日期一覽（持續更新）

科大亦宣布，透過JUPAS入讀並符合條件的新生，最高每年可獲逾港幣10萬元獎學金，當中包括全額學費獎學金及生活津貼。科大亦設有涵蓋理學、工程、工商管理、人文社會科學及跨學科課程的多元獎學金，以表揚學生在學術、創新創業、體育、藝術及領導才能等方面的卓越表現。科大亦向本科生提供港幣一萬元海外學習資助，鼓勵他們參與交換、研習及其他海外學習體驗。 

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