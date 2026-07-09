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學校推薦直接錄取計劃︱八大DSE放榜前收319人 「醫學與健康」範疇錄取人數最多

教育新聞
更新時間：15:47 2026-07-09 HKT
發佈時間：15:47 2026-07-09 HKT

第5屆的「學校推薦直接錄取計劃」（SNDAS）結果出爐，教育局宣布共收到847份有效提名，經八大面試後，共向325人發出「直接錄取」通知，其中319人已接受錄取。在接受錄取的學生之中，以「醫學與健康」最多，佔68人；其次是理學、計算科學與工程。

收847份有效提名

教育局指今屆SNDAS共收到433間中學，合共847份有效提名。經過八大安排面試後，各院校在中學文憑考試(DSE)成績公布前，向325人發出「直接錄取」通知，其中319人接受錄取，在9月入讀資助學士學位課程。按學科範疇分類，最多人獲錄取的「醫學與健康」，達到68人；理學、計算科學與工程，分別有57及55人獲錄取。

延伸閱讀：DSE放榜2026︱終極放榜懶人包！流程/惡劣天氣安排/必備物品/重要日期一文看清（持續更新）

當局指，八大可提名當中在藝術、體育及╱或社會服務方面表現超卓者獲取獎學金，提名名額將根據各大學於SNDAS下的收生人數按比例分配，獲獎者可無須通過經濟狀況審查而在四年修業期內每年獲發放10000元獎學金。為提倡多元卓越文化，民政及青年事務局亦由25/26學年起推行多元發展獎學金，由華人永遠墳場管理委員會贊助，獎勵透過SNDAS獲大學錄取，且在藝術、體育及／或社會服務方面表現傑出的學生。

延伸閱讀：DSE放榜2026︱全方位升學攻略 JUPAS改選/八大熱門課程/彈性收生資訊 (持續更新)

本報記者

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