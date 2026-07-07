浸大工商管理學院 獲頒「全球影響力獎」

浸會大學工商管理學院在國際商學院促進協會頒發的首屆「全球影響力獎」中，榮獲「研究影響」類別獎項，成為本港首間及唯一獲得「全球影響力獎」的學院，院長兼講座教授張晗形容獎項反映學院不斷拓展研究領域，創造社會價值，並塑造未來的商學教育。

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得獎項目以「親社會和負責任消費」為主題，副院長（研究及影響）陳華指，全球正面對非持續性消費、環境不穩、社會差距擴大等挑戰，參與相關計劃的學校超過67間，參與者的非必要消費顯著減少，負責任行為和社區參與有所提升。

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