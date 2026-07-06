香港史︱浸大教授講解民生書院早年歷史 為何能成為知識分子避風港？︱開卷樂

香港浸會大學歷史系教授鄺智文專研20世紀中葉香港史，他在《薪火龍城：家國之間的民生書院（1926-1957）》一書中，以1926年創校的民生書院為切入點。這間因「啟德濱」計劃應運而生的書院，見證了香港百年的空間史與軍事史。

學校成立應對社會需求

《薪火龍城：家國之間的民生書院（1926-1957）》

民生書院的創辦，是20世紀初香港城市規劃與東亞宏觀政局交織而成的產物。一戰後，基督教網絡及青年會等組織在沿海城市培育出一批兼具西方視野與本土情懷的華人菁英。這群知識分子既有虔誠信仰，又抱持愛國抱負，在國家內憂外患之際達成共識：惟有引進優質的現代教育，才是改良社會、救國宏願的根本途徑。

20世紀初，香港人口急劇增長帶來龐大的社區需求，啟德公司看中新九龍的發展潛力，決定在九龍灣一帶填海打造華人高級住宅區。為吸引住民，啟德公司在招股章程中承諾將在該區開辦完整學校體系，為子弟提供教育。這項因應城市擴展而生的承諾，恰好與華人知識分子推動西式教育的理想一拍即合，成為民生書院創校的歷史起點。

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「民生書院」之名取自建校推手兼出資人區澤民與莫幹生。1922年，兩人的共同朋友曹善允提議籌建學校，並於1926年開學，首任校長為黃映然。他曾就讀香港聖士提反書院，後於上海聖約翰大學畢業，並遠赴美國哥倫比亞大學及阿默學院深造。

時值1920年代中期，中國教會學校本地化浪潮，留美歸國的黃映然獲引薦給曹善允。他執掌民生校政長達14年，其先進理念與自由作風，對書院戰前的奠基與發展起到決定性作用。

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民生書院自創校起便堅持「中英並重」與母語教學。首任校長黃映然對學術把關極嚴，開學時僅錄取18名男生。在校長黃映然、其夫人、中文老師廖耀農及外籍老師陸克夫人的帶領下，學校發展迅速，第二學年學生增至60多人，戰前累計有逾百位具不同背景的教師在此執教。

因其不隸屬任何宗教團體且遠離政治核心，自由包容的校風迅速吸引如劍橋高材生蒲樂道、清廷秀才梁廣照等五湖四海的學者匯聚，成為知識分子躲避政治風浪、實踐興學抱負的安身之所。

香港電台文教組節目《開卷樂》逢周六晚上8時30分至9時，港台第二台播出。

本文標題原為〈薪火龍城：家國之間的民生書院〉。

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