中港、大馬華語作家分享創作心得 文學風格有何不同？︱開卷樂

香港浸會大學連續6年舉辦「華語作家創作坊」，今年邀請馬來西亞作家牛油小生（本名陳宇昕）、上海作家周嘉寧，以及香港作家鄒芷茵駐校，通過公開講座及寫作班，交流華語文學的創作心得。

駐校作家與師生交流

香港浸會大學連續6年舉辦「華語作家創作坊」。資料圖片

鄒芷茵是本年度的香港駐校作家，身兼香港恒生大學中文系助理教授的她坦言，這次兩校合作與共享教學理念的經驗彌足珍貴。她認為最大的收穫，是認識到更多熱愛創作的莘莘學子，甚至是已踏入社會的畢業生和在職教師。

3位作家擅長的文體和題材都不一樣——鄒芷茵專攻飲食文化、擅於書寫散文；周嘉寧及牛油小生則有較豐富的小說書寫經驗。

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任職記者的牛油小生，留意到大眾不止關注文科世界的創作，從而思考文科向外拓展的可能性。熱愛親近自然的他，選擇以自然科學拓闊文學世界。他以「自然書寫，非虛構與虛構的實踐」為題主講寫作班，希望啟發大眾通過五官連結大自然，避免因人工智能蓬勃發展而令感官麻木。

另外兩個寫作班由周嘉寧主講，分別是「社交媒體背景下的人物對話如何在文學中存活」和「如何在虛構世界中建構外部環境，練習小說的空間意識」。平時不愛用流行語的她，正準備書寫關於追星文化的故事。面對飯圈文化中夾雜的潮語，她帶着「流行用語應怎樣存在於文學中」的疑問與學生討論，從中獲得新啟發。

作家的身處地和原生地，與其作品風格、創作興趣有着莫大的關係。牛油小生提到，港台兩地的嚴肅文學，以及粵語書寫對馬來西亞影響尤深。馬華創作圈因寫作氛圍自由且充滿活力，私人機構積極舉辦文學獎，惟生態書寫仍相對冷門，促使他希望通過自身力量令生態書寫獲得更多注意。

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談及內地的文學風氣，周嘉寧觀察到女性書寫在近年備受關注，「九五後」新生代作家尤其活躍。她分享參與馬來西亞作家林雪虹講述母女情感的新作《林門鄭氏》分享會時，引起大批年輕女孩共鳴，這種蓬勃的女性寫作現象，正激勵她繼續創作。

香港電台文教組節目《開卷樂》逢周六晚上8時30分至9時，港台第二台播出。

本文標題原為〈從交流中發掘文學的無限可能〉。

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