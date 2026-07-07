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升中派位2026︱鮮魚行學校近85%派首志願 學生對合併傷感 稱老師如「第二個媽媽」

教育新聞
更新時間：11:14 2026-07-07 HKT
發佈時間：11:14 2026-07-07 HKT

今年的升中派位於今日(7日)放榜，在大角咀的鮮魚行學校，近八成半學生獲派首志願，家長與學生滿意結果之餘，亦對學校將在27/28學年合併感到可惜，有學生形容師生關係密切，擔心合併後找不到老師。

施宛兒與媽媽返校領取派位結果。
施宛兒與媽媽返校領取派位結果。

小六生施宛兒在統一派位獲派首志願的德雅學校，形容感到喜出望外，原先書包已準備好的叩門資料，可以原封不動。提到母校，施宛兒指老師對她很包容，「希望畢業後在新校搵得返老師」。

在自行階段已獲首志願培道中學取錄的小六生熊俊伊，笑言會與媽媽「返屋企食大餐」慶祝，其後要收拾心情，準備中一編班試。對於母校合併，她形容有點傷感，尤其不捨師生關係緊密，「老師好似第二個媽媽一樣」。

她的媽媽坦言，作為基層新移民的單親家長，感恩母校對基層家庭照顧，尤其女兒在內地完成小一後來港插班，正值新冠疫情，感到傍徨無助之際，學校出手相助，「那時候需要電腦，居住的劏房又沒有網絡，學校都逐一幫手」。對於學校合併，她坦言感到可惜。

校長施志勁滿意畢業生派位結果。對於學校合併，他指利用一年時間籌備，讓學生順利過渡，而針對升讀小五，在合併過程經歷呈分的學生，學校亦會安排暑假補課，「現在還有一年，無論是學生活動與課程上，都會做得好些」。他笑言自己都會過渡到新校，「我都未退休」。

記者 梁子健

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