DSE口試研試行數字化 蔡若蓮：無意一刀切實施｜專訪

政府正研究把中學文憑試(DSE)國際化及數字化，蔡若蓮指DSE具備廣泛的國際認可，國際化有助內地及海外學生，雙向報讀海外及內地院校，但強調現時是考慮推行與否的政策研究階段。至於DSE數字化，蔡若蓮指會確保系統穩定與數據安全，除在較少考生應考的科目外，當局亦有意在口語考試試行，但因不同科目與卷別性質有別，無意一刀切推行。

指DSE國際化助雙向報讀

教育局正就國際版DSE進行研究，蔡若蓮指DSE獲得國際認可，當局初步構想是配合國家建設「教育強國」，以有意到海外升學的內地生，及赴內地升學的海外生為對象，「如果這個I-DSE得到國際廣泛承認的話，它是不可以單向，而是要雙向」。她形容DSE絕對有基礎與條件國際化，但影響層面甚廣，須先研究政策影響、逼切性及可行性，暫未涉及具體的課程內容與評估模式。她亦指DSE課程以中華文化為主軸，有助海外生了解國家，但數學等科目與海外課程內容始終有差異，「我們要看看海外學生的想法，亦不可以一廂情願」。

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至於DSE數字化，蔡若蓮強調是全球趨勢，考試及評核局會確保系統穩定與數據安全，「無理由考考吓當機」。她形容DSE電子化將「小步子」試行，除考生人數較少的科目外，亦有意在口試試行，「現在口語考試甚為費時，如果是電子化模式，統一所有考官坐在這里，就不會出現不同考官給不同分數」。她又指不同科目與卷別性質有別，亦要考慮考生如何輸入等，無意一刀切推行數字化，不排除採用混合模式，即與傳統的紙本評估並行。

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記者 梁子健

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