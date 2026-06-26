DSE︱考評局研文憑試AI自動化評分 稱考試數字化須萬事俱備 未有推行時間表

《中小學數字教育發展藍圖》提出研究中學文憑試數字化，考試及評核局考試、評核及研究總監席小明昨在「學與教博覽」的講座透露，正循自動化評分方向研究應用人工智能（AI），但強調文憑試數字化未有推行時間表，亦須解決考試器材、杜絕高科技作弊等問題。有參觀博覽的教師坦言數字教育「很多都需要錢」，學校難以尋找合適平台。

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一連三天的「學與教博覽」昨揭幕，席小明在一個講座提到，考試模式改變將影響很多考生的前景，文憑試數字化必須非常小心處理，而本港沒有足夠電腦室容納5萬名考生，推行電腦化評估需同時建構安全的「一人一機」機制，亦須預防高科技作弊，重申文憑試屬高風險測驗，只會在系統、持份者和學校基建都準備好的時候，考評局始會考慮推行，暫時未有時間表。她又指，托福、雅思等國際試雖已電子化，但都經過長時間測試，或一直以紙本、電腦並行。

席小明亦指，考評局正研究應用AI，包括大型語言模型建立「寫作評分系統」，亦針對教師利用通用AI生成測驗題目時質量不佳，與第三方合作研發「擬卷平台」，並研究在遙距人手評卷中採用「人臉及物品辨識技術」。

與第三方合研「擬卷平台」

另外，《藍圖》要求所有資助學校將數字教育納入周年計劃，不少教師昨參觀「學與教博覽」搜尋合適工具。寶血會嘉靈學校林主任與何老師指，正尋找合適課程平台和硬件支援配套，期望首先應用於各學科及STEAM教育。他們又形容，學校目前在數字教育處於初步階段，新學年會成立行政組，並將數字教育融入學科，現時師生分別在備課及課堂時使用AI。

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天主教鳴遠中學林老師亦指，學校仍在商討如何加入數字教育，但到場有感「很多都需要錢」，坦言政府削減教育預算，即使每間學校有50萬元撥款，亦難以尋找合適平台，讓所有學科使用。

記者 高俊謙

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