何明華會督中學 AI撰寫畢業生推薦信

教師撰寫學生推薦信時，多憑平時印象撰寫，難以客觀整合學生學習經歷。聖公會何明華會督中學與本地科企整合專屬系統，可自動整合學生資料，生成個人化推薦信初稿，大幅減輕教師的文書行政負擔。校方亦積極推動電子化教學與考試改革，進行電子評估與個人化智能解題教學系統。

大幅減輕教師行政負擔

生成個人化的推薦信草稿，老師只需進行簡單的審閱與修訂，大大提升文書處理效率，目前已應用為中六畢業生撰寫推薦信。受訪者提供

在教學層面，學校採用個人化智能解題教學系統，通過本地大語言模型分析學生弱點，並生成個人化練習題。受訪者提供

何明華會督中學升學及事業輔導主任楊庭威指，每年需要處理學生推薦信，對教師都是難題，尤其以往依賴教師對學生的個人印象，但學生平日參加比賽、交流團等課外活動經歷與個人得着，即使是班主任及科任老師亦未必全面掌握；並非所有中學教師都具備文字功底，撰寫推薦信往往耗時費力。

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為解決上述痛點，學校與本地企業以大半年時間研發，整合出一套AI Flow系統，可自動從雲端校管系統（CloudSams）、大學聯招（JUPAS）等平台取得學生數據，並通過人工智能，以生涯規劃的價值、態度、技能及知識（VASK）框架，生成個人化的推薦信草稿，老師只需進行簡單的審閱與修訂，大大提升文書處理效率，目前已應用為中六畢業生撰寫推薦信。

該校亦積極推動電子化教學與考試改革，包括搭建電子評估系統。數學科副科主任賴偉良指，考試期間學生設備會自動鎖定作答介面，禁止上網查閱資料，有效杜絕作弊問題，系統亦支持學生獨立計時、一鍵統一派卷及收卷，大幅簡化考試流程。在教學層面，學校採用個人化智能解題教學系統，通過本地大語言模型分析學生弱點，並生成個人化練習題。

記者 佘丹薇

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