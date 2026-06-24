DSE︱文憑試丙類科目 增烏爾都語及印地語
更新時間：11:35 2026-06-24 HKT
發佈時間：11:35 2026-06-24 HKT
發佈時間：11:35 2026-06-24 HKT
教育局昨宣布中學文憑試(DSE)丙類其他語言科目，在今年起增設烏爾都語，並於2028年起加入印地語，令認可的其他語言科目增至7個。因應新安排，公務員事務局在今年及後年起，先後把烏爾都語及印地語的指定語言能力水平成績，接納為符合非學位公務員職系的入職要求，即5科達2級或3級的其中一科。
考生須應考由相關官方機構在港舉辦的指定語言考試，即「烏爾都語（國際）考試」與「印地語高級文憑考試」，如考獲E級與及格或以上，將被採納為文憑試丙類科目成績，並在文憑試證書上匯報。
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