DSE︱初創推升學App「預警」或受AI影響科目 專家提醒考生 職場轉變未能斷言

中學文憑試下月15日放榜，考生可再度更改大學聯招（JUPAS）選科，但面對人工智能（AI）的急速發展，學生或難以抉擇。本地初創企業研發的手機程式「DSE升學易」加強功能，提醒考生包括傳媒、會計等特定科目，未來恐受AI發展的威脅，並計劃9月推出協助中三學生選科的功能。有升學專家提醒考生，職場環境時有轉變，不能完全斷言個別科目或行業會被AI取代。

應屆考生關注融合課程

「DSE升學易」主要功能包括各院校分數計算器、科目收生成績對比、選科建議等功能，推出至今已近4萬人下載。研發程式的Trillion AI創辦人兼行政總裁羅志邦指，留意到更多考生選科時考慮到AI影響，尤其學科與行業會否因此被淘汰，更多人選擇「+AI」的科目，「就算不知道那科在讀甚麼，但看到AI、科技等字樣，就有更多人想了解」。項目負責人、城市大學數據科學四年級生林昭懿亦指，應屆考生較以往關注融合課程，「例如中大或科大BBA（工商管理）以往很受歡迎，但現在可能更多人選讀BBA+AI、行銷與分析等科目」。

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為協助考生，程式新增標示可能受AI影響的科目，部分「預警」科目包括傳媒、會計等，「我會提醒考生︰初級的工作可能會被取代，你（選科）要想清楚，但不會直接叫你不要讀」。他勉勵學生別做「能被AI取代的人」，避免「畢業即失業」。

程式亦會判斷考生就讀的文憑試科目，是否符合大學要求。羅志邦舉例稱，如學生沒讀生物科，檢視醫科科目時便會顯示「未達要求」，並列明「生物或化學其中一科需達到3級或以上」。團隊擬於9月推出新功能，讓中三生循職業或興趣導向回答問題，程式將提出職業建議、所需文憑試科目等。羅志邦直言，以往學生選科時或缺乏他人協助，現在憑藉科技即可解決問題，「例如我對數字敏感，（程式）可能推薦做工程師，為此就一定要讀附加數學。」

新增功能助中三生選科

羅志邦續稱，應屆考生較以往更希望畢業後能馬上工作，令醫護科目更受歡迎，例如都會大學的護理學、「理工五寶」（物理治療、職業治療、放射學、醫療化驗及視光學）等，「畢業後就能馬上工作，拿到『鐵飯碗』」。但林昭懿預料，隨着都大、東華學院等開辦更多同類科目，或有更多學生報讀，擔心職位或飽和，呼籲考生選科前多了解科目內容、徵詢他人意見，找出自己真正想讀的科目。

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對於選科應否考慮科目或行業被AI取代，學友社學生輔導顧問吳寶城認為，職場環境時有轉變，AI帶來影響仍待觀察，取代與否未能斷言。他認為程式提供「預警」應視為參考意見，考生選科時應審慎看待，不宜作單一考慮。

記者 歐文瀚

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