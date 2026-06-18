QS世界大學排名｜理大躋身全球前50 林大輝爭取落戶北都大學城

Quacquarelli Symonds（QS）公布最新世界大學排名，理工大學躋身全球前50位，刷新歷年記錄。理大校董會主席林大輝指，他與理大團隊深感振奮和鼓舞，形容達成發展歷程中的重要階段性目標；又提到2019年「黑暴事件」對理大校園造成嚴重破壞，社會部分人士對理大曾有誤解和負面評價，但理大按照發展藍圖循序漸進，「一步一腳印、穩健前行」，令理大的QS世界大學排名持續穩步上升，由2019年的第106位，逐步提升至第50位。他亦指理大面對校園土地及空間嚴重不足，期望北都大學城能提供充足的土地及發展空間，為未來拓展奠定更堅實基礎及更有利條件。

林大輝：達成重要階段性目標

林大輝形容理大成功躋身全球50強大學，達成發展歷程中的重要階段性目標，成就得來不易，他代表理大向各界致謝。他形容理大作為「愛國愛港」的創新硏究型大學，全力支持香港建設成為國際專上教育樞紐、國際高端人才集聚高地及國際創新科技中心。然而，他指理大面對校園土地及空間嚴重不足的問題，大大窒礙長遠和健康發展，「面對這個刻不容緩的問题，必須盡快有切實可行的解決方案」。除了加強與內地省市政府及高校合作外，林大輝提到本港正籌劃首個五年規劃，期望北都大學城能為理大提供充足的土地及發展空間，為該校未來拓展奠定更堅實的基礎和更有利條件。

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他亦回顧2019年獲委任為校董會主席時，香港處於歷史上極為艱難的時期，「黑暴事件」對理大校園造成嚴重破壞，社會上有部份人士對理大曾有誤解和負面評價，形容面對錯綜複雜的形勢和困難局面，工作充滿挑戰和承受巨大壓力；隨着香港實現由亂到治、由治及興，理大全體教職員團結奮進、上下一心，努力推動大學發展，使得理大的QS世界大學排名持續穩步上升，由2019年的第106位，提升至2021年的第75位、2023年的第65位、2025年的第57位，以至2027年的第50位，形容成績令人鼓舞。

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理大校長滕錦光指，理大在世界排名連年穩步上升，反映在教學、科研等領域均取得長足進展，強調理大正積極爭取參與北部都會區大學城建設，為大學長遠發展築牢根基，並穩步推動屬下的專業及持續教育學院升格為私立大學。他續稱理大依託在內地12個城市佈局的技術創新研究院網絡，精準對接各地產業發展需求，加速前沿技術落地應用，促成科研成果產業化，實現產學研深度融合的格局，為國家建設、高質量發展及科技強國建設作出更大貢獻。

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