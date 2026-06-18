QS世界大學排名｜中大港大同踞20強創港歷史 前者飆升14位 港5院校打入全球百大

國際高教研究機構Quacquarelli Symonds（QS）世界大學排名出爐，本港大學表現凌厲，歷史性有兩間大學打入全球20強，中文大學大幅躍升14位，位列全球第18位，香港大學則蟬聯全球第11位；連同科技大學、理工大學、城市大學，本港共5院校打入全球百大。中大校長盧煜明形容是「重要里程碑」，將繼續拓展全球學術網絡與研究影響力。

美國麻省理工連續15年全球第一

今年QS世界大學排名有106個國家及地區逾1500間大學參與，美國麻省理工學院連續15年位居全球之冠，史丹福大學則與倫敦帝國學院並列全球第2位，牛津大學及哈佛大學分別維持第4位和第5位。中國內地有85校上榜，北京大學位列全球第13位，是排行最高的內地大學。

理大排名全球第50位

本港共10間大學上榜。香港大學維持全球第11位，僅次於新加坡國立大學，穩居亞洲第2位；中文大學更成功躋身全球20強，較去年躍升14位至全球第18位，香港首次有兩間大學同時位列全球20強；連同躍升11位至全球第33位的科技大學，以及升4位至全球50位的理工大學，今年共4校躋身全球50強。城市大學排名全球第52名，較去年升11位。同樣上榜的浸會大學、教育大學及嶺南大學，排名均創近年新高，首次上榜的樹仁大學位列1001至1200位區間。

首躋身20強 中大校長盧煜明：象徵邁向新階段

對於首次躋身全球20強，中大校長盧煜明表示，象徵該校邁向新階段的重要里程碑，對師生、校友及合作夥伴多年努力的肯定，形容中大是匯聚全球頂尖學者的學術重鎮，在「國際教員比例」指標再獲滿分，反映在延攬世界級人才的持續優勢。他提到《中大策略發展計劃2026-2030》將啟動，深化與全球頂尖學府、產業界及政府機構的策略合作，推動具影響力研究與知識轉化，繼續提升教研質素與學習體驗，拓展全球學術網絡與研究影響力。

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至於蟬聯全球第11位的港大，校長張翔強調成就是建基於堅實的學術根基之上，將致力培養思維敏捷的人才，促進人文與科學之間的深度跨學科合作，朝着成為領導世界、改變人類未來的大學的願景前進。校方補充指，將持續吸引享譽國際的學術大師加盟，又提到成為首位香港太空人的校友黎家盈，印證港大培育引領世界變革傑出人才的實力。

科大校長葉玉如對大學的表現感到欣喜，未來將秉持「凡事皆可為」的精神，以創新教研應對社會挑戰。城大署理校長李振聲認為，排名躍升印證在教學、研究及創新領域的核心優勢，並彰顯世界級的學術影響力，校方亦指在「師生比例」、「教員論文平均被引用次數」、「國際教員比例」和「國際學生比例」4項指標繼續位列全港第一，「教員論文平均被引用次數」僅次哈佛大學。

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理大校董會主席林大輝表示：「大學在QS排名再創佳績，我與理大團隊深感振奮。」教大校長李子建形容在排名再傳捷報難能可貴。嶺大校長秦泗釗指，排名反映該校已建立具特色及競爭力的發展定位。浸大指排名表現穩步向上，反映跨學科教學與研究能力不斷強化；都會大學稱，將持續貼近市場與行業需求，開辦優質專業課程。

記者 歐文瀚

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