QS世界大學排名｜QS：香港國際教員學生比例卓越 展現高度全球吸引力

政府正籌建北都大學城，鼓勵本地大學與中外院校合作，打造國際教育樞紐。QS形容香港繼續是亞洲最具全球競爭力和研究密集型高教體系，但直言國際合作研究方面較遜色，建議本港院校與更多國家及地區建立合作關係，鞏固現有優勢。對於地緣政治會否影響國際合作，QS相信香港仍然是國際學者、學生和僱主的理想目的地。

首次兩間大學躋身全球前20強

QS高級副總裁Ben Sowter指，香港高等教育體系正鞏固作為亞洲最具全球競爭力高教體系之一的地位，提到香港政府推動多項政策，而今年首次有兩間大學躋身全球前20強、4間大學打入前50強，令香港成為全球精英院校密度最高的城市之一。不過，反映國際研究合作表現的「國際研究網絡」指標，本港平均分僅48.3分，低於國際水平的56.2分。QS指本港大學在國際研究合作的規模和多樣性較遜色，建議本地大學透過拓展合作研究項目、增加參與跨國研究計劃、與更多國家地區建立合作關係等，鞏固院校現有優勢。

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被問到地緣政治會否影響本港院校的國際合作，QS強調本港大學在「國際教員比例」、「國際學生比例」和「僱主聲譽」方面表現持續卓越，前兩者更幾乎是國際平均分的3倍，反映香港仍然是國際學者、學生和僱主的理想目的地，大學院校持續展現出高度的國際聯繫和全球吸引力。

國際學者及僱主等理想目的地

至於其他指標方面，QS指4校在「教員論文平均被引用次數」打入全球前50名，在「學術聲譽」的得分亦見進步，顯示本港院校持續獲得國際學術界認可，僱主對本地大學畢業生質素仍充滿信心。

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記者 歐文瀚

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