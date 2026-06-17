蔡若蓮：真實事例供教學 提升網絡安全意識

網絡詐騙與欺凌問題普遍，不少學生更不幸涉及其中。立法會教育事務委員會昨舉行會議，多名議員關注教育局推動的價值觀教育，如何應對網絡問題。教育局局長蔡若蓮提到，近日有學生因網上直播打賞「虛擬消費搞到實體盜竊」，強調價值觀教育必須與時並進，當局將整理事例供老師教學，在課堂讓學生有所警惕。

「虛擬消費搞到實體盜竊」

教委會昨討論價值觀教育，多名議員關注當局如何應對網絡問題。教育界議員鄧飛提到，近日有學生因沉迷網上直播，因打賞直播主而偷去家長38萬元現金，問及教育局如何應對不斷轉變的網上問題。蔡若蓮形容個案「虛擬消費搞到實體盜竊」，形容學生在網絡時代面對誘惑與陷阱多，「同學分不清就易跌入去」，她認為須提高學生的自我節制能力與使用互聯網的安全意識，讓學生認識網絡危機、辨識資訊真偽、節制使用互聯網等，當局會總結事例讓教師在課堂教學，讓同學有所警惕。

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多名議員關注網絡欺凌問題，選委會界別議員范凱傑提到，學童面對網絡欺凌「需要未必是資訊素養」，「更重要是具體的自我保護技巧、求助渠道與學校處理機制」。蔡若蓮回應指，對學校處理欺凌個案有具體程序與指引，包括預防教育，「教導同學保護好自己別『被人蝦』，也不應做旁觀者，更不應做『蝦人』那個」。她又指，學校教育強調團體學習生活，培養學生建立人際關係，無法被人工智能取代，而教師在平時觀察學生情況，及時糾正偏差行為。

初中中史科教科書今年同步改版，加入價值觀教育內容，包括清末革命黨人起義與五四運動，均列明教師須讓學生明白奉公守法。蔡若蓮提到，以往中史課程內容較着重治亂興衰，近年已經「大幅度調整」，以提升學習興趣，同時更連繫生活，配合實地考察活動，讓學生在「真情實境」更立體及多樣化方式學習歷史。3

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本報記者

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