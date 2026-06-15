科大全球首創AI系統 3分鐘測癌症減煎熬 免患者二次抽針重複化驗等風險

組織切片是癌症診斷的重要依據。科技大學團隊研發全球首創人工智能（AI）賦能的無切片病理成像系統，毋須經傳統病理化驗冷凍、切片及染色程序，只需3分鐘便可生成病理圖像，協助醫生進行即時的病理診斷，較傳統技術大幅節省時間，減省病人反覆檢驗及平均耗時一星期等報告造成的焦慮。團隊正計劃與本地公私營醫院合作開展大規模臨牀應用，並爭取獲得不同國家的認證，將系統推至全球。

確保抽中目標 冀明年提供服務

傳統的臨牀切片檢測方式分為石蠟切片（FFPE）與冷凍切片兩種技術，先後要經過冷凍、切片、固定、染色等多個步驟，不僅檢測耗時長久，往往要等候一周始取得結果，更易影響化驗準繩度。若抽取的並非目標組織，患者甚至需要接受二次抽針重做檢驗，反覆檢查會延長麻醉時間，連帶提升手術潛在風險。科大研發的AI賦能病理組織成像系統Glanzir，把組織樣本裝入專屬配套耗材，再放進儀器掃描，短短3分鐘就能生成病理圖像，毋須切片進行檢驗。系統依託自發螢光成像技術（AFI），再導入數據運用深度學習技術完成虛擬染色，把成像轉換成和傳統H&E染色效果相仿的組織學圖像，方便醫生直接判讀，現階段檢測一致性逾8成以上。

科大醫學成像與影像分析研究中心副主任、化學及生物工程學系副教授黃子維指，現時傳統切片化驗，病人一般要回家等一周再排期領取報告，才可得知自己的癌症情況，而且若抽取的並非目標組織，病人或需再回醫院抽針重新化驗。而新系統下，由於化驗時間縮短，醫生可以確保抽中目標組織才讓病人離開，減省病人反覆檢驗及等報告之苦。他提到，不少病人除了受病魔折磨，亦因病情而導致焦慮，結果又令病情惡化，形成惡性循環，故「減少等待」是醫療發展的重要方向之一。

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他又指，系統操作簡單易明，只需花數小時就能熟練上手。研究團隊展開多輪測試，規劃年底先爭取內地產品認證，並爭取明年在醫院提供服務。系統當前主要針對肺癌、乳腺癌等高發癌症進行研發，後續將陸續擴展適用範圍，覆蓋甲狀腺、卵巢及腦等多個人體器官。

黃子維透露，儀器設備單台定價在100萬元以內，產品現階段尚未進入量產階段，隨着市場後續技術持續迭代升級，售價有望下調。他又指，團隊把科研工程成果落地轉化為實用醫療器械，契合科大籌建本港第三間醫學院「醫工結合」的發展定位。政府積極扶持本港創科發展，項目主要通過科研基金、產學研計劃提供資金支持，採取「投資者出1元、政府資助1至2元」的對等資助模式。今個項目在前兩個研發階段，已獲政府撥款約2800萬元，團隊亦需引進外部商業投資，投資方已注資數千萬元。

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先申內地認證 獲外界投資數千萬

團隊計劃兩年內實現營業收入及產品認證規劃，在取得內地認證後，將陸續申請香港、歐盟認證，最後再進軍美國申請認證，但黃子維坦言地緣政治因素影響下，或令海外認證進度有所延遲。

立法會醫療衛生界議員林哲玄指，一般病人在有病理報告後才做手術，但如抽細胞化驗時不夠準確，就需要更多的報告。他歡迎能夠協助醫護人員進行更精準治療的科技，但強調任何新科技均需要經過嚴謹的臨牀測試，但指染色等傳統病理化驗程序仍有作用，相信醫生以審慎態度應用新科技，由於本港暫時未有為醫療器械進行法定註冊的程序，故新科技最好能在外地進行註冊，以證明達標。

記者 佘丹薇

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