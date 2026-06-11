科大「賽馬會創新學生村」揭幕 提供1551個宿位

科技大學獲馬會資助逾2億元興建的本科生宿舍「賽馬會創新學生村」，今日舉行開幕典禮。新宿舍由4幢學生宿舍大樓組成，共提供1551個宿位。科大校長葉玉如指新宿舍為學生提供優質的住宿環境，進一步促進宿生之間的聯繫、協作與全面發展。

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4宿舍大樓組成 依山而建

「賽馬會創新學生村」以4幢學生宿舍大樓組成，總面積為35500平方米，環境設有涵蓋生活、學習、娛樂和休閒等多元共用空間，合共提供1551個宿位。項目由扎哈‧哈迪德建築事務所（Zaha Hadid Architects）設計，依山而建，以六角形布局分布於斜坡上，形成4個露台，設有Y型、V型和線型3種公寓類型。宿舍的屋頂設有行人通道及具遮蔭的戶外空間，連接北部校園和南部主要宿舍，以便師生通行。

宿舍亦有多項環保設計，包括採用低遮光係數的雙層隔熱玻璃窗，遮陽板亦根據太陽路徑和日照輻射量的數碼模擬結果而設計，因應不同立面單元的日照需求而調整，以確室內舒適度。宿舍的環保系統與大學中央網路整合運作，將淡水中央冷卻器與區域製冷系統結合，降低能源消耗。屋頂區域亦安裝太陽能板，以收集可再生能源。項目已獲香港綠色建築議會「綠建環評」新建建築的暫定鉑金級評級，並勇奪「綠色建築獎2021」（新建建築類別：興建中項目）大獎及「綠色建築獎2025」（新建建築類別：已落成項目）優異獎。

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葉玉如：促進宿生聯繫協作

科大校長葉玉如指，新宿舍啟用適逢科大35周年校慶，體現勇於接受挑戰、服務社會的創校精神，形容新宿舍將是充滿活力的學習與互動平台，為學生提供優質的住宿環境，促進宿生之間的聯繫、協作與全面發展。校董會主席沈向洋指，宿舍採用了小聚落式的設計，在凝聚宿生歸屬感的同時，亦為學生保留充分展現個人特質的廣闊空間。

「賽馬會創新學生村」是馬會支持科大部分建築費用所興建的第四個、亦是規模最大的學生宿舍項目。馬會副主席黃嘉純期望，讓青年追求理想同時，培育能推動香港經濟發展、維持國家繁榮的未來領袖。

本報記者