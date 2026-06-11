SEN治療流動體驗車 逾9成參與學童言語進步 有嚴重語障個案改善至中度或大致正常

特殊教育需要（SEN）學童在近年備受關注。大埔浸信會社會服務處早前安排「ZebraGo 斑馬線」流動體驗車進駐校園，為SEN學童提供訓練。該機構日前與香港教育大學特殊學習需要與融合教育研究所，公布研究數據，指「ZebraGo」在SEN學童的言語及職業治療方面帶來成效，有94%參與計劃的學童言語進步。

體驗車進駐校園

是次研究由教大特殊需要與融合教育研究所主導，在歷時兩年的研究中，團隊深入跟進了90名具言語障礙、自閉症譜系障礙（ASD）及專注力不足／過度活躍症（ADHD）等不同需要的學童，在接受「ZebraGo」訓練後的狀況。團隊發現，「ZebraGo」進駐校園的流動服務，能打破時間與空間局限，帶來不同方面的療效。

在言語治療方面，數據顯示在49名參與評估的學童中，有36人提供具體數據，當中高達九成四獲得正面治療成效。這些學童絕大多數在說話流暢度、語言理解及語言表達等方面取得顯著突破。部分嚴重語言障礙的學童，在接受治療後，成功提升至中度或大致正常的水平。

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職業治療方面，接受評估的32名學童中，高達87.5%在各項能力平均目標達成率達六成或以上。臨床案例更反映，原有中度障礙的學童在接受10至14次流動職業治療後，寫字、小肌肉及社交能力均大幅進步至輕微障礙，甚至大致正常的水平。

此外，家庭也有正面改變，家長參與子女治療的動力分數上升了8.1%；從子女角度出發的家庭幸福感分數亦上升6.4%，給予家庭高評分的學童明顯增多。 另一方面，父母的心理壓力分數在治療後下降3.1%，處於高壓力級別的家長人數明顯減少。

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在研究數據的發布會上，多位來自教育界、學術界及家長代表分享「ZebraGo」的個案與成果。正向教育研究室召集人及香港城市大學周亦卿研究生院副院長郭黎玉晶剖析了推動共融校園的案例。佛教黃焯菴小學何倩儀表示，藉著「ZebraGo」到校服務的契機，該校建立職業治療感統室；佛教慈敬學校范秀琪則透過計劃中的學生個案及「共融大使」的前線實務分享，分享學校如何營造共融氛圍。

大埔浸信會社會服務處總幹事吳健文期望，是次研究數據及前線經驗，能為校園支援政策及服務模式提供重要的參考價值，為前線教育與支援工作帶來正向改變。

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