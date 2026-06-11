Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

自然指數科研領導者排名 本港5大學上榜 港大居全港首位

教育新聞
更新時間：12:20 2026-06-11 HKT
發佈時間：12:20 2026-06-11 HKT

「自然指數」（Nature Index）發布「2026科研領導者—領先機構」排名，本港有5間大學上榜，香港大學位列全球第63位，緊隨其後的城市大學位列第67位；科技大學與理工大學分別位列第81及88位，中文大學則位列第94位。

排名涵蓋大學、企業等機構

除了港大，城市大學、科技大學、理工大學及中文大學亦有上榜。資料圖片
除了港大，城市大學、科技大學、理工大學及中文大學亦有上榜。資料圖片

「自然指數2026科研領導者—領先機構」根據全球多間大學、研究機構、政府部門和企業等，在去年逾170本最具影響力的期刊及出版中，發表的論文數量及貢獻份額進行排名，涵蓋應用科學、健康科學、自然科學及社會科學領域，相關權威期刊包括《自然》、《科學》、《刺針》等。

延伸閱讀：

理大夥拍天大、哈工大 進駐深圳大學城 今年起招收逾3600學生

中大夥廣東省科學技術廳 啟動「1+1+1」第二批項目

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<
 

最Hit
珍惜生命｜太古城48歲母早上墮斃 12歲女兒夜晚亦墮樓亡
珍惜生命｜太古城48歲母早上墮斃 12歲女兒夜晚亦墮樓亡
突發
15小時前
李泳豪YouTube頻道光速破10萬訂閱  同行逐點拆解豪仔驚人收入  年薪勢破2百萬：夠養李家鼎
李泳豪YouTube頻道光速破10萬訂閱  同行逐點拆解豪仔驚人收入  年薪勢破2百萬：夠養李家鼎
影視圈
21小時前
樊亦敏三喜臨門豪氣請《愛·回家》劇組食飯 連李家鼎健康都慶祝埋
樊亦敏三喜臨門豪氣請《愛·回家》劇組食飯 連李家鼎健康都慶祝埋
影視圈
22小時前
日本旅客離境稅7.1起加價3倍！搭飛機/郵輪均需繳付 1條件可享舊稅制 附7類人豁免課稅
日本旅客離境稅7.1起加價3倍！搭飛機/郵輪均需繳付 1條件可享舊稅制 附7類人豁免課稅
旅遊
22小時前
「呢啲家長害死細路！?」靚媽搭巴士畀BB睇手機遭狠批 引爆網絡大戰 結局大快人心｜Juicy叮
「呢啲家長害死細路！?」靚媽搭巴士畀BB睇手機遭狠批 引爆網絡大戰 結局大快人心｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
吳千語首度曝光4層奢華愛巢 廚房全套頂級家電盡顯極致品味 為「呢個人」搬進花園別墅
吳千語首度曝光4層奢華愛巢 廚房全套頂級家電盡顯極致品味 為「呢個人」搬進花園別墅
影視圈
19小時前
沙田帝逸酒店Alva House自助餐結業！中菜廳/宴會服務同步大地震 網民：又少一間好食嘅
沙田帝逸酒店Alva House自助餐結業！中菜廳/宴會服務同步大地震 網民：又少一間好食嘅
飲食
2小時前
夫婦提早退休 賣樓搬上郵輪 230呎客艙住一世「生活費平過養樓 」
夫婦提早退休 賣樓搬上郵輪 230呎客艙住一世「生活費平過養樓 」
海外置業
2026-06-08 16:58 HKT
伊朗局勢︱美軍對伊朗展開新一輪打擊 轟炸多個「關鍵設施」 伊朗稱關閉霍爾木茲海峽︱持續更新
伊朗局勢︱美軍對伊朗展開新一輪打擊 轟炸多個「關鍵設施」 伊朗稱關閉霍爾木茲海峽︱持續更新
即時國際
4小時前
藥餘收集計劃｜全港設立46個回收點 過期藥丸/膠囊接受回收 即睇邊5類藥物不可回收
藥餘收集計劃｜全港設立46個回收點 過期藥丸/膠囊接受回收 即睇邊5類藥物不可回收
食用安全
2026-06-09 18:00 HKT