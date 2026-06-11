自然指數科研領導者排名 本港5大學上榜 港大居全港首位

「自然指數」（Nature Index）發布「2026科研領導者—領先機構」排名，本港有5間大學上榜，香港大學位列全球第63位，緊隨其後的城市大學位列第67位；科技大學與理工大學分別位列第81及88位，中文大學則位列第94位。

排名涵蓋大學、企業等機構

除了港大，城市大學、科技大學、理工大學及中文大學亦有上榜。資料圖片

「自然指數2026科研領導者—領先機構」根據全球多間大學、研究機構、政府部門和企業等，在去年逾170本最具影響力的期刊及出版中，發表的論文數量及貢獻份額進行排名，涵蓋應用科學、健康科學、自然科學及社會科學領域，相關權威期刊包括《自然》、《科學》、《刺針》等。

延伸閱讀：

理大夥拍天大、哈工大 進駐深圳大學城 今年起招收逾3600學生

中大夥廣東省科學技術廳 啟動「1+1+1」第二批項目

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<

