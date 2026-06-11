自然指數科研領導者排名 本港5大學上榜 港大居全港首位
更新時間：12:20 2026-06-11 HKT
發佈時間：12:20 2026-06-11 HKT
發佈時間：12:20 2026-06-11 HKT
「自然指數」（Nature Index）發布「2026科研領導者—領先機構」排名，本港有5間大學上榜，香港大學位列全球第63位，緊隨其後的城市大學位列第67位；科技大學與理工大學分別位列第81及88位，中文大學則位列第94位。
排名涵蓋大學、企業等機構
「自然指數2026科研領導者—領先機構」根據全球多間大學、研究機構、政府部門和企業等，在去年逾170本最具影響力的期刊及出版中，發表的論文數量及貢獻份額進行排名，涵蓋應用科學、健康科學、自然科學及社會科學領域，相關權威期刊包括《自然》、《科學》、《刺針》等。
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