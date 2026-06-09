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中大夥廣東省科學技術廳 啟動「1+1+1」第二批項目

教育新聞
更新時間：21:59 2026-06-09 HKT
發佈時間：21:59 2026-06-09 HKT

為促進粵港高校科研深度合作，廣東省科學技術廳日前聯同中文大學及中大（深圳），舉行「粵港同心、合作共贏︰1+1+1聯合資助計劃」研究論壇暨第二批項目啟動儀式。中大常務副校長兼「1+1+1」計劃管理委員會聯席主席潘偉賢指，計劃對接國家「十五五」規劃綱要，更推動粵港學者在理念與技術上作深度融合。

潘偉賢︰計劃緊密對接「十五五」

在啟動儀式上，33個第二批獲資助項目獲頒證書，象徵各項目全面展開，涵蓋人工智能與數據科學、醫學與生命科學等前沿領域。多名中大和中大（深圳）學者又舉行圓桌論壇，就科研資源共享、跨地域協同創新及成果轉化等議題深入交流，探討粵港高校合作的未來發展路徑。

延伸閱讀︰中大研究首次揭示灌溉中國升溫減慢 倡推水資源智能化管理

潘偉賢指「1+1+1」計劃啟動後，一直得到廣東省科學技術廳的大力支持，並迅速落地發展，成為粵港高校深度合作的重要典範。她形容計劃不僅緊密對接國家「十五五」規劃綱要中「加快建設國家戰略人才力量、完善青年人才培養機制」的戰略目標，更推動粵港學者在理念與技術上的深度融合，進一步強化大灣區的學術網絡與協同創新能力。

廣東省科學技術廳副廳長李旭東指，面向國家和大灣區發展需求，冀共同謀劃「1+1+1」計劃的「2.0版本」，更好發揮政府高效和各種社會資源的作用要求，全面貫通從基礎研究、技術研發到企業孵化、產業富裕的全鏈條合作，探索科產教融創一體的人才培養模式。

延伸閱讀︰第九屆大學通識教育聯盟年會 一連兩日中大（深圳）舉行

中大（深圳）協理副校長（教育與港中大事務）蔡小強強調，中大（深圳）將繼續以「融匯創新」的精神，肩負培養高層次國際化人才的使命，與中大在更廣領域、更深層次及更高水平上開展合作。

本報記者

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