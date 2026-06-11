理大夥拍天大、哈工大 進駐深圳大學城 今年起招收逾3600學生

本港的北都大學城籌建之際，一河之隔的深圳大學城正積極擴張，更吸引本港的理工大學北上辦學。國家教育部早前批准，理大夥拍天津大學與哈爾濱工業大學，在深圳大學城分別合辦「深圳未來技術學院」及「深圳國際設計學院」，今年起招收逾3600名本科及研究生。兩間學院原先分別由美國及瑞士知名院校合辦，但受地緣政治原因而解約，最終由理大接手，意味理大多年未竟全功的北上辦學發展得以落實。

理大接手合辦 落實北上辦學

國家教育部日前公布，批准天大與本港理大合辦「深圳未來技術學院」，提供本科、碩士及博士研究生課程，涉及智能醫學、電腦工程、計算機科學與技術、人工智能等科目，料共2712名學生。今年將招收內地應屆高考畢業生入讀本科，每年學費人民幣13萬元，較天津大學的其他中外合辦課程為高，而畢業生將獲發該校與理大相應學位的證書。

該學院前身是天津大學與美國佐治亞理工學院合辦的「天津大學佐治亞理工深圳學院」，雙方2016年達成合作協議，但美國商務部在2020年把天大列入「有國家安全憂慮」的外國實體清單，最終佐治亞理工學院前年決定終止項目。天津大學遂於今年初與理大簽署諒解備忘錄，承諾共同推進合作辦學，當時未透露「深圳未來技術學院」等詳情。

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理大年初亦獲批與哈工大合辦「深圳國際設計學院」，該校只設碩士課程，涉及智能科學與技術、設計及城鄉規劃，全校共900名學生，畢業生同獲頒兩校證書。該學院原是2015年由哈工大與瑞士蘇黎世藝術大學合辦，但兩校前年終止合作。據外媒報道，除了學制不同、營運資源及風險過高外，亦涉及瑞士方面的政治壓力。

本港資助大學近年積極北上辦學，理大曾於19年與佛山市政府簽署合作協議籌建分校，但雙方在校園選址、辦學規模等未達共識，最終無疾而終。校長滕錦光前年表明進駐大灣區方向不變，校方其後在內地不同城市設立科研基地。對於進駐深圳大學城，開辦兩學院的具體計劃與籌備工作，理大稱現階段暫無回應。

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本報教育組

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