北都大學城接獲19院校發展意向 動態調整洪水橋規劃 或按實況擴大規模

本港正籌建北都大學城，教育局局長蔡若蓮在立法會會議透露，共接獲19個本地院校提交發展意向，不少內地和海外頂尖大學亦有意進駐，首幅用地將於年內推出。對於有指洪水橋用地面積不足，她形容大學城規劃是「動態調整」過程，不排除按實際情況擴大規模，強調當局保持彈性，甚至「戰略性留白」，並稱大學城旨在推動產學研融合，進駐院校數目並非重點。

蔡若蓮指可設施共享

政府預留100公頃土地發展北都大學城，由政務司司長陳國基領軍的籌建組，早前到內地及海外大學城「取經」。立法會地產及建造界議員黃浩明提出質詢，關注大學城規劃情況。蔡若蓮透露，已接獲19個來自本地院校的發展意向，各自建議模式及發展重點不同，當局整理後將在規劃過程考慮。她續稱大學城3個城區各有定位，洪水橋為應用型高等教育及國際化人才培養中心，牛潭尾為生命健康科技等先進產業創新的發展平台；新界北則屬綜合藝術暨產業校區。政府會分階段籌建，專上教育用地將分別於今年、2028及30年推出。

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多名議員關注如何吸引海外院校和機構進駐。教育界議員鄧飛指，德國兩個大學聯盟早前訪港，對方只屬意與現有大學合作，而非進駐大學城。蔡若蓮回應稱，不少頂尖大學均有意願，但大學城以自資形式發展，院校須訂詳細計劃，又指各地大學城的規劃及營運各有特色，土地制度及產業生態不盡相同，規劃時須結合本港實際情況考慮，形容北都尚在起步階段，日後可再擴大協作範圍。

洪水橋大學城用地面積僅9公頃，新社聯譚鎮國關注會否擴大規模，蔡若蓮指大學城規劃是「動態調整」過程，當局會按實際情況擴大規模，而社會與科技急速發展，大學城規劃須保持彈性，甚至「適當的戰略性留白」。

被問到進駐大學城的院校數目，蔡若蓮形容「不是一間一間來計」，重申大學城目標是推動產學研融合，加強協同效應，進駐院校數目並非規劃重點，「可能是一間，可能是很多間都不定。」她又稱，當局會以擇優而取原則分配大學城用地，有意進駐院校須在產教融合，提出政策構思。

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另外，本港目前多採用分散式獨立校區，各自管理資源設施。蔡若蓮提到香港土地資源珍貴，共享設施是可行方案，外地大學城多共用體育設施、講堂等設施，政府正研究將理念融入規劃框架，建議院校提交意向書時，預先商討如何共用設施。

本報記者

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