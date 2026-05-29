特首政策組專家組 研北都大學城建設 釐清內地專才來港後稅務居民身份

特首政策組聯同專家組成員，針對內地專才來港的稅務及教育發展推進多項政策研究，例如聚焦研究內地專才來港後的稅務居民身分判定問題，釐清《內地與香港避免雙重徵稅安排》（DTA）下的實務痛點。同時，特首政策組與國家智庫合作調研北部都會區大學城等議題，相關成果已納入《施政報告》，進一步鞏固香港作為國際人才及教育樞紐的地位。

龔永德破解「戶籍定身份」誤區

特首政策組專家組成員、全國政協委員龔永德，過去持續與特首政策組研究團隊就內地專才來港後的稅務居民身分判定問題進行深入交流。針對內地人才在香港工作及定居後，如何判斷其在《內地和香港特別行政區關於對所得避免雙重徵稅和防止偷漏稅的安排》下的稅務居民身份，稅務局更新了常見問題解答，透過具體判定原則及案例釐清「模糊地帶」，重點破除「持有內地戶籍就一定是內地稅務居民」的誤解。

特首政策組組長黃元山表示，不少內地專才擔心即使全職在港工作、家庭及經濟利益重心轉移，仍會因持有內地戶籍或未取得香港永久性居民身份而面臨雙重徵稅風險，認為這類不確定性，會直接影響人才是否願意來港發展。根據更新後的指引，判斷雙重居民身份將綜合考慮永久性住所、重要利益中心及通常居所等因素。若相關人士全職在港工作並將經濟利益重心落地香港，在符合條件下較有條件被視為香港稅務居民。

黃元山（左）感謝龔永德（右）持續與特首政策組研究團隊就內地專才來港後的稅務居民身份判定問題深入交流。特首政策組圖片

助力內地企業「出海」 提升香港總部經濟吸引力

稅務居民身份的清晰判定亦直接影響香港吸引企業總部的能力。龔永德表示，隨着內地企業利用香港平台「出海」，若企業和人才對稅務身份有更清晰的預期，將更有信心把核心團隊和區域總部、財資中心等設於香港。

黃元山補充，香港要吸引人才和企業，必須具備清晰、穩定及可預期的制度安排，將低稅制優勢轉化為人才和總部經濟的競爭力。龔永德早前亦應邀出席特首政策組舉行的香港稅務競爭力圓桌會議，與稅務局局長陳施維及財政司司長辦公室代表交流，分享對人才稅務居民身份判定的建議。

戴希立促成特首政策組與中國教育科學研究院合作

在教育領域方面，特首政策組專家組成員戴希立促成特首政策組與中國教育科學研究院合作，探討香港如何助力建設教育強國、推進國際專上教育樞紐及北部都會區大學城等關鍵議題。是次合作讓政策組更深入理解國家到2035年建設教育強國的目標，以及「十五五」規劃的重點部署。

黃元山（左）感謝戴希立（右）穿針引線，促成特首政策組與中國教育科學研究院合作調研。特首政策組圖片

戴希立強調，教育是香港更好服務國家發展大局的關鍵切入點，透過與國家級智庫交流，能準確把握「國家所需」與「香港所長」的結合點。北部都會區大學城若能與大灣區其他高校形成有效協同，將有助香港把教育優勢轉化為實際動能。

黃元山表示，有關合作讓政策組得以參考國家級智庫的政策分析，結合香港實際情況，就北部都會區大學城建設、產學研融合及國際專上教育樞紐發展等議題，進行更系統性、前瞻性的研究。這些研究已為2025年《施政報告》相關政策提供重要參考。