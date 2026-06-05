英基一條龍｜幼稚園首次與小學配對 學生保證升讀旗下小學 今年9月實施

歷年培育不少IB狀元的英基學校協會今日宣布，首次為旗下6所幼稚園，配對12所小學，完成「一條龍」教育模式。在今年9月起，家長為子女報讀英基幼稚園K1時，將獲知所屬的相關小學，當其畢業後，可確保獲相關小學的學位。由於「英基」的中學已與小學銜接，意味家長可及早得悉子女由K1到Y13的教育路徑。

27/28學年K1生獲保證升讀英基小學

今年9月起，所有英基幼稚園將與英基小學直接銜接，故申請2027/28學年幼稚園K1學位的家長，子女將獲保證升讀其中一所相關小學。現時英基有6所幼稚園，12所小學，故除了鰂魚涌小學幼稚園及啓新書院幼稚園，確保和鰂魚涌小學及啓新書院銜接，其餘4所幼稚園，將和2至3所英基小學配對，其中曉新國際幼稚園，就與白普理小學、己連拿小學及山頂小學配對。根據校方網頁，家長在K2學年開始時，需填寫升學表格，並根據在讀英基幼稚園的相關小學，填寫志願順序。然而，除直升相關小學的幼稚園以外，不能保證一定進入第一志願小學。

延伸閱讀：英基西沙開設 全新幼兒學前班 提供90個學額

英基於2019年起，已將每所小學與相關中學銜接，校方指新措施完善了該校的一條龍教育模式，除讓家長對子女的升學安排感到安心及絕對清晰外，亦讓各校能更有效地共享資源，包括各學段的專科教師及支援服務。英基行政總裁葛琳表示，通過該變革，孩子3歲入讀英基時，便能確保獲得連貫的學習路徑。「幼稚園與相關小學的教師將深度協作，掌握每個孩子獨特的學習風格，確保升讀小學的過程是學習的進階，而非從頭來過。」

延伸閱讀：立法會選舉︱解構江旻憓母校英基 從IB狀元搖籃到各界精英校友

英基幼稚園及相關中小學

英基幼稚園 相關英基小學 相關英基中學 曉新國際幼稚園 白普理小學 南島中學 己連拿小學 港島中學 山頂小學 烏溪沙國際幼稚園 沙田小學 沙田學院 畢架山小學 港島中學 青衣國際幼稚園 九龍小學 英皇佐治五世學校 畢架山小學 港島中學 智新書院 智新書院 西九龍幼稚園 清水灣小學 英皇佐治五世學校 堅尼地小學 西島中學 鰂魚涌小學幼稚園 鰂魚涌小學 南島中學 啓新書院幼稚園 啓新書院 啓新書院

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<

