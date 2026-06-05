英基一條龍｜幼稚園首次與小學配對 學生保證升讀旗下小學 今年9月實施
更新時間：12:13 2026-06-05 HKT
發佈時間：12:13 2026-06-05 HKT
發佈時間：12:13 2026-06-05 HKT
歷年培育不少IB狀元的英基學校協會今日宣布，首次為旗下6所幼稚園，配對12所小學，完成「一條龍」教育模式。在今年9月起，家長為子女報讀英基幼稚園K1時，將獲知所屬的相關小學，當其畢業後，可確保獲相關小學的學位。由於「英基」的中學已與小學銜接，意味家長可及早得悉子女由K1到Y13的教育路徑。
27/28學年K1生獲保證升讀英基小學
今年9月起，所有英基幼稚園將與英基小學直接銜接，故申請2027/28學年幼稚園K1學位的家長，子女將獲保證升讀其中一所相關小學。現時英基有6所幼稚園，12所小學，故除了鰂魚涌小學幼稚園及啓新書院幼稚園，確保和鰂魚涌小學及啓新書院銜接，其餘4所幼稚園，將和2至3所英基小學配對，其中曉新國際幼稚園，就與白普理小學、己連拿小學及山頂小學配對。根據校方網頁，家長在K2學年開始時，需填寫升學表格，並根據在讀英基幼稚園的相關小學，填寫志願順序。然而，除直升相關小學的幼稚園以外，不能保證一定進入第一志願小學。
英基於2019年起，已將每所小學與相關中學銜接，校方指新措施完善了該校的一條龍教育模式，除讓家長對子女的升學安排感到安心及絕對清晰外，亦讓各校能更有效地共享資源，包括各學段的專科教師及支援服務。英基行政總裁葛琳表示，通過該變革，孩子3歲入讀英基時，便能確保獲得連貫的學習路徑。「幼稚園與相關小學的教師將深度協作，掌握每個孩子獨特的學習風格，確保升讀小學的過程是學習的進階，而非從頭來過。」
延伸閱讀：立法會選舉︱解構江旻憓母校英基 從IB狀元搖籃到各界精英校友
英基幼稚園及相關中小學
|英基幼稚園
|相關英基小學
|相關英基中學
|曉新國際幼稚園
|白普理小學
|南島中學
|己連拿小學
|港島中學
|山頂小學
|烏溪沙國際幼稚園
|沙田小學
|沙田學院
|畢架山小學
|港島中學
|青衣國際幼稚園
|九龍小學
|英皇佐治五世學校
|畢架山小學
|港島中學
|智新書院
|智新書院
|西九龍幼稚園
|清水灣小學
|英皇佐治五世學校
|堅尼地小學
|西島中學
|鰂魚涌小學幼稚園
|鰂魚涌小學
|南島中學
|啓新書院幼稚園
|啓新書院
|啓新書院
誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<
最Hit
旺角花園餐廳結業！63年鐵板牛扒老店品牌 旺角大本營僅縮剩一間
2026-06-04 11:51 HKT
「花旦王」芳艷芬踏入100歲 售逾2千呎山頂豪宅獲利6300萬 近年身體安康嗜睡享清福
2026-06-04 11:15 HKT
酷熱天氣廿歲外傭著短褲開工疑辣㷫港媽 家有一男一女＋小朋友 網民解讀出婚姻存暗湧｜Juicy叮
2026-06-04 10:54 HKT