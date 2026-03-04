Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英基西沙開設 全新幼兒學前班 提供90個學額

教育新聞
更新時間：12:40 2026-03-04 HKT
發佈時間：12:40 2026-03-04 HKT

英基學校協會宣布8月在西沙開設全新幼兒學前班（N班），名為「英基語言及學習中心｜西沙」。中心設於海映路8號Go Park 2地下低層，提供90個學額，以兩歲幼童為對象。N班的報名日期為幼童年滿兩歲當年的4月1日至30日，家長可經英基網站，遞交幼兒學前班的中央入學申請。完成N班的學童，可獲英基幼稚園K1面試優先權，英基提醒家長該安排不設保證入讀機制。

英基亦會在Go Park 2開辦英基啓新書院幼稚園。(西沙FB截圖)
英基續指，屬下多間新設的幼稚園，將於8月正式開學，包括同設於Go Park 2的英基啓新書院幼稚園、港島康山的英基鰂魚涌小學幼稚園、大角咀浪澄灣廣場的英基西九龍幼稚園。

本報記者

