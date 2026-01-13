IB狀元搖籃英基智新書院開放日 參觀IB學校校園/與學生、教職員交流︳國際學校

有「IB狀元搖籃」之稱的英基學校協會旗下的英基智新書院於2008年創立，位於愉景灣，去年該校亦出產一名「IB狀元」。該校提供Year 1至Year 13國際文憑課程（IB），課程以學生為本，採用基於探究的學習模式，引導學生展現自己最好的一面。學校將於1月17日舉行學校開放日，有興趣的家長可帶同小朋友一起報名參加。

國際學校︳英基智新書院開放日參觀IB學校

英基智新書院提供從Year 1至Year 13的完整IB課程，包括小學項目課程（PYP）、中學項目課程（MYP）、大學預科文憑課程（DP）及職業相關課程（CP），是香港少數提供全程IB教育的國際學校之一。

英基智新書院將於1月17日舉行學校開放日「Prospective Parent Open Day」，可向學校團隊深入了解學校IB課程。（圖片來源：英基智新書院校網）

學校課程以學生為本，採用基於探究的學習模式，強調培養學生的批判性思維、國際視野及終身學習能力。PYP階段（Year 1-6）透過六個跨學科主題，鼓勵幼小學生主動探索世界；MYP階段（Year 7-11）旨在結合多個國家系統的最佳研究和實踐，以及國際學校的知識和經驗；國際文憑大學預科課程（DP）為16至19歲學生設計的課程。學生可以選擇修讀完整文憑課程或選擇個別文憑科目。DP被廣泛認可為最佳的大學預科準備，培養研究技能，鼓勵獨立學習和促進個人責任感；亦有為Year 12 - 13的學生提供國際職業相關文憑課程（CP），針對進入中學最後兩年並已確定特定職業發展方向的學生。

對於英基智新書院有興趣的家長，可於1月17日參加該校舉辦的「Prospective Parent Open Day」，屆時可參觀校園之餘，更可在活動中認識學校團隊，了解該校的理念；參觀及介紹結束後，學校將提供茶點予參觀者，讓家長、學生輕鬆地與教職員交流。

英基智新書院開放日

日期：1月17日（星期六）

時間：10:30 - 12:00

地址：愉景灣海澄湖畔路38號

網上報名：https://bit.ly/4apmdCx

