立法會選舉︱解構江旻憓母校英基 從IB狀元搖籃到各界精英校友

教育熱話
更新時間：16:19 2025-12-08 HKT
發佈時間：16:19 2025-12-08 HKT

立法會選舉結果已揭盅，其中旅遊界別迎來一位備受矚目的新面孔——人稱「劍后」的江旻憓。她首次參選便以壓倒性票數當選，不僅成為立法會首位運動員背景的議員，亦是今屆最年輕議員，其深厚的學術成績也備受注目。江旻憓早年就讀英基沙田學院，於國際文憑大學預科課程（IB）考試中取得優異成績，其後負笈海外。她所畢業的英基學校協會（ESF）體系，以其完整的國際文憑課程架構，為學生提供全面的教育，鋪墊通往世界頂尖學府之路。該校培育的傑出校友遍佈各界，包括慧妍雅集永遠榮譽會長朱玲玲、前環境局副局長陸恭蕙等。

英基完整國際文憑課程架構

立法會選舉結果塵埃落定，在旅遊界別中，劍后江旻憓首次參選，即以131票力壓對手馬軼超（23票），順利當選。江旻憓早年就讀於英基學校協會（ESF）旗下的英基沙田學院，在國際文憑大學預科課程（IBDP）中取得41分（滿分45分）的優異成績。其後，她負笈海外，於2012年入讀美國史丹福大學攻讀國際關係，2019年赴中國人民大學修讀法律碩士，並於2021年畢業後，隨即於香港中文大學進修法律博士課程。

根據ESF官方網頁資訊，其國際文憑課程體系結構完善，針對不同學習階段設有相應課程規劃：Year 7至Year 9學生修讀國際文憑中學課程（IB MYP），注重跨學科整合與反思性學習；Year 10至Year 11則提供國際中學教育普通證書（IGCSE）課程，著重建立扎實的學科基礎；至Year 12至Year 13，學生可選擇國際文憑大學預科課程（IB DP）或職業先修課程（IB CP），兩者均強調培養學生的研究能力、自主學習精神與社會參與意識。

位於愉景灣的英基智新書院。（ 學校官方網頁）
位於愉景灣的英基智新書院。（ 學校官方網頁）

過去ESF素有「IB狀元搖籃」之稱，今年國際文憑大學預科課程（IBDP）放榜，39位「狀元」中，便有15位出自英基學校協會屬校。此外，該校的一大特色在於鼓勵學生發展個人志趣，並由教師因應不同學生的學習進度提供適切支持。正如校友江旻憓在校友受訪時所言，她的中學歲月充滿熱忱，除因參加劍擊比賽外，從未缺席校園生活。

曾就讀英基港島中學的前環境局副局長陸恭蕙。（資料圖片）
曾就讀英基港島中學的前環境局副局長陸恭蕙。（資料圖片）

目前，ESF旗下共有8所提供中學教育的學校，包括：英基西島中學、英基沙田學院、英基英皇佐治五世臬校、英基港島中學、英基南島中學、英基啓新書院、英基智新書院、英基賽馬會善樂學校。全年學費依據年級與課程性質有所不同：Year 7至10，全年學費學費為$181,100港幣，Year 11（獲資助課程）的全年學費為$159,400港幣，Year 12至13（獲資助課程）全年學費為$167,600港幣。

除江旻憓外，慧妍雅集永遠榮譽會長朱玲玲也是英基校友，她曾就讀英基英皇佐治五世學校。 （資料圖片）
除江旻憓外，慧妍雅集永遠榮譽會長朱玲玲也是英基校友，她曾就讀英基英皇佐治五世學校。 （資料圖片）

而其校友網絡亦遍布各界，除江旻憓外，亦包括曾就讀英基英皇佐治五世學校的慧妍雅集永遠榮譽會長朱玲玲、曾就讀英基港島中學的前環境局副局長陸恭蕙，以及曾就讀英基南島中學的知名慈善家徐子淇等，顯見該教育體系為社會培養出多元人才。

曾就讀英基南島中學的知名慈善家徐子淇。（資料圖片）
曾就讀英基南島中學的知名慈善家徐子淇。（資料圖片）

