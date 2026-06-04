科大獲資助4600萬 開發仿生機械人助清理太空碎片

太空碎片造成污染，亦增加航天活動的風險。科技大學空間可持續發展人工智能與機器人研究中心，獲星揚五洲資助4600萬元，開發適用於太空軌道操作，協助捕捉及清除太空碎片的前沿仿生機械人。項目已獲中國科學院全力支持，目標2029年進行在軌操作。

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研究團隊將探索仿生致動技術．科大提供

科大研究開發行政總裁金信哲，與星揚五洲董事萬四海，日前舉行項目資助協議簽署儀式。星揚五洲將提供4600萬元，支持研究中心開展在軌機械人技術研發及應用合作。項目由身兼中心主任的機械及航空航天工程學系教授高揚領導，有別於傳統以剛性結構為主的太空機械人，團隊以仿生致動技術研發靈活與高性能的新一代系統，應對太空複雜多變的環境，執行更高精度任務，例如組裝大型結構或捕捉旋轉的碎片。

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高揚指，傳統太空機械人多為針對特定任務而設計，靈活性有限，而八爪魚觸手、象鼻等自由彎曲扭轉並完成複雜動作，為他們帶來重要啟發，期望仿生致動機械人技術，重新定義太空環境中的機械操作模式。項目聯同北京與上海的航天專家，中科院旗下的微小衛星創新研究院與空間應用工程與技術中心，亦協助推動項目，前者將利用小型衛星為機械人提供在軌飛行及參與實質任務的機會，支援太空設施的在軌服務與建設；後者則為項目提供全方位支援。

本報記者

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