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鍾景輝離世｜King Sir畢生致力戲劇教育 心血珍藏劇本文獻捐浸大

教育新聞
更新時間：11:00 2026-06-04 HKT
發佈時間：11:00 2026-06-04 HKT

人稱「King Sir」的鍾景輝畢生致力戲劇教育，不僅是演藝學院戲劇學院創院院長，更曾在浸會學院（浸會大學前身）擔任全職副講師，開辦本港首個大專戲劇課程。鍾景輝退休後在大學校園仍然活躍，曾任理工大學駐校藝術家及戲團榮譽顧問，去年更把畢生珍藏的劇本與文獻，悉數捐予浸大圖書館。

開設首個大專戲劇課程

鍾景輝（左）2018年獲香港樹仁大學頒授博士學位。
鍾景輝（左）2018年獲香港樹仁大學頒授博士學位。

回顧鍾景輝在戲劇教育的執教生涯，始於上世紀60年代在浸會學院擔任全職副講師，參與開設本港首個大專戲劇課程，期間擔任劇社顧問，導演多齣翻譯自海外劇作的舞台劇，包括當年以《淘金夢》為譯名的《推銷員之死》。他其後投身電視界，仍堅持在浸院兼職教授戲劇課程，先後任教共23年。1983年他加入籌備中的演藝學院，擔任戲劇學院創院院長，在任18年間，為本港戲劇界作育英才。演藝學院校長陳頌瑛昨對鍾景輝離世表示深切哀悼，讚揚他桃李滿門，深受學院師生愛戴與敬重，在2001年榮休後亦經常回校與師生分享寶貴經驗。校方正就悼念活動，與其家人緊密聯繫。

延伸閱讀：鍾景輝離世丨眾星悼念King Sir 演藝學院弟子謹記教誨 黃秋生嘆似失至親 王祖藍：永遠的恩師

鍾景輝曾擔任理大的駐校藝術家。資料圖片
鍾景輝曾擔任理大的駐校藝術家。資料圖片

退休後的鍾景輝專注幕前演出，同時活躍於大學校園。他在2013年擔任理大的駐校藝術家，為理大劇團擔任榮譽顧問，並先後執導大型舞台劇《茶館》及《小井胡同》，把戲劇經驗傳授給師生。2015年他亦參與慶祝浸大60周年的《「我們都是浸大的」校友Show》。去年他把自己保存的舞台劇與電視劇劇本、翻譯手稿、製作檔案、演出場刊、照片、剪報與個人紀錄等，合共2000件文獻捐予浸大圖書館，作為研究本港戲劇發展的永久館藏。

延伸閱讀：鍾景輝離世｜羅淑佩哀悼：香港演藝界重大損失 憶首次看音樂劇正是King Sir《夢斷城西》

鍾景輝先後就讀培正小學、培正中學。培正中學昨在網上帖文，提到鍾的戲緣始於校內「紅藍劇社」，在法國改編劇《刻薄成家》首次踏台板，其後憑精湛演技，奪得全港校際戲劇比賽「最佳男演員」。

本報教育組

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