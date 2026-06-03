城大與哈薩克簽備忘錄 深化學術創科等合作

城市大學校董會主席魏明德率領大學高層代表團，展開哈薩克及烏茲別克訪問。在特首李家超見證下，城大等院校與哈薩克多個機構簽署備忘錄，深化學術、科研及創新科技領域的合作。

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城大指，代表團與哈薩克科學和高等教育部轄下的「國際計劃中心」簽署合作備忘錄，建立戰略合作夥伴關係，聚焦於可再生能源、環境工程及核能等前沿科研領域。根據合作備忘錄，是次合作將圍繞哈薩克國家級「博拉沙克國際獎學金」及「科學實習」，城大將為獲選的哈薩克優秀學者及專業人士，提供高質素的碩士、博士學位課程，以及專業實習機會。

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