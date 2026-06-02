城大張澤松獲全國創新爭先獎 表揚量子密碼貢獻

城市大學協理學務副校長（數碼學習）張澤松，獲頒第四屆全國創新爭先獎狀，表彰他在後量子密碼領域、科普及社會服務方面作出的卓越貢獻。張澤松對獲獎感到榮幸，感謝主辦單位的肯定，以及城大的支持與團隊成員的共同努力。

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張澤松獲頒第四屆全國創新爭先獎狀，表彰他在後量子密碼領域、科普及社會服務方面作出的卓越貢獻。 城大提供

研究助力後量子密碼標準落地應用

張澤松研究的中心目標，包括面向後量子時代的信息安全需求、開展後量子密碼安全晶片的算法研究、硬件架構設計及工程化實現，藉以推動後量子密碼標準在物聯網、智慧城市等領域的落地應用。他指後量子密碼等前沿研究，與未來資訊安全與關鍵基礎設施關係密切，將繼續聚焦密碼理論與工程實現的深度融合，推動相關成果落地應用。

全國創新爭先獎由中國科學技術協會、科學技術部、人力資源和社會保障部，以及國務院國有資產監督管理委員會共同主辦，旨在表彰在基礎研究和前沿探索、重大裝備和工程攻關、成果轉化和創新創業、社會服務等方面作出突出貢獻的科技團體和科技工作者，評選周期為3年。獎項是行內公認權威的頂尖榮譽，全國只有229名科技工作者入選全國創新爭先獎狀。

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張澤松現為城大未來學習研究院院長、電機工程學系及計算機科學系教授，主要研究範疇包括後量子密碼、同態加密、密碼硬件設計、RISC-V安全處理器架構及單晶片系統（SoC）系統設計。他是電機電子工程師學會（IEEE）第十區學生事務委員會主席（北亞太）及香港分會前主席，擔任《Journal of Cryptographic Engineering》等期刊編委。他目前已發表超過290篇期刊及會議論文，並多次入選史丹福大學全球前2%頂尖科學家，並主持多項香港創新及科技基金、研究資助局及深圳市政府科研項目。

本報記者

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