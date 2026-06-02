城大7學者 獲研資局海外研究計劃資助

研究資助局近日公布首屆「海外研究學者計劃」資助名單，城市大學共7名學者獲選，總資助額逾214萬元，涵蓋傳播學、物理學、機械工程學、化學、能源及環境學，以及生物醫學工程學。城大指，獲資助的學者數目及資助額，均是全港大學之冠。

人數金額冠全港

城市大學共7名學者入選「海外研究學者計劃」資助名單。資料圖片

研資局今年起以試行形式推行海外研究學者計劃，由26/27至28/29學年，每年頒發40個獲獎名額予中期研究學者，資助他們前往海外機構的實驗室、研究單位、醫療和臨牀機構，進行研究項目或與研究相關的專業發展培訓。7名獲資助的城大學者，包括媒體與傳播系副教授代悅、物理學系副教授代亮、機械工程學系教授Walid Daoud、化學系副教授劉佳聰、物理學系副教授李瀟、能源及環境學院教授連思琪，以及身兼生物醫學院副院長的生物醫學工程學系教授徐臣杰。獲資助學者將前往英國牛津大學、曼徹斯特大學、南洋理工大學、新加坡國立大學等頂尖大學，參與多項科學研究與合作。

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城大署理副校長（研究）梁美儀指，首屆「海外研究學者計劃」極具開創性，遴選更具份量。城大獲資助的學者人數位居全港之首，充分反映城大研究人員的質素、國際視野已獲得廣泛認可，期望獲資助學者善用資源，將學術成果轉化為實際貢獻，持續回饋社會。

本報記者

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