城大研「智能建築皮膚」 晴天降溫下雨發電

城市節能與開發清潔能源是現代科研的重要主題，城市大學賽馬會「循環生物經濟」創科實驗室主任及機械工程學系教授李篤中的研究團隊，早前成功研發可於晴天降溫攝氏9.5度、並藉雨滴撞擊發電的「智能建築皮膚」，以及利用低成本銅離子實現的「全天候太陽能製氫系統」，為可持續發展科技領域帶來重大突破。

開發環保製氫系統

城大團隊成功以儲量豐富、價格穩定且便宜的銅離子取代鉑，解鎖了一種高效的動態化學反應，即使以智能手機閃光燈照射也能產氫。城大提供

城大機械工程學系博士生曾奕鋆，研發出名為「BRIDGE skin」的全天候仿生建築塗料，賦予包括屋頂與外牆在內的建外殼，在不同的天氣條件下，利用免費的天然資源實現節能與發電的雙重功能。在晴天時，塗層能反射超過95%的陽光，並以熱輻射形式將熱量發射至太空，使表面溫度比環境溫度低達攝氏9.5度，顯著降低空調耗電；而雨滴撞擊塗層時可產生電力，為小型顯示屏或無線傳感器供電。

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一般而言，電極與能量收集層的整合，會削弱材料反射陽光和散熱的能力，但研究團隊參考空氣草葉片的層狀結構後，由外層負責處理雨滴接觸，加速水流動及有助沖走灰塵；內層則負責反射陽光、散熱和儲存電荷。此外由於塗層具備可噴塗特性，比傳統剛性發電設備更容易應用於現有建築的翻新工程。

另一名機械工程學系博士後研究員麥晉康，則研發出「閉環式無間斷環保製氫系統」，以儲量豐富、價格穩定且便宜的銅離子取代作為昂貴稀有金屬的鉑，並解鎖一種高效的動態化學反應，即使由智能手機閃光燈照射也能產氫，進而創造出自我再生循環，持續產氫以外回收化學廢料。該項目關鍵在於捕捉「氫化銅」中間狀態，使系統能在光照下儲存能量，並於黑暗中持續釋放氫氣，實現24小時全天候的綠色燃料生產。

李篤中認為，這兩項低成本且具備自我持續能力的技術，將有助為香港及大灣區提供潔淨能源儲備，提升應對全球能源市場不穩定因素的能力。

本報記者

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