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理大研AI「訓推一體機」 奪BEYOND最佳創新大獎

教育新聞
更新時間：12:08 2026-06-03 HKT
發佈時間：12:08 2026-06-03 HKT

本港在人工智能（AI）領域的科研成果，再度勇奪國際殊榮。理工大學電子計算學系生成式人工智能講座教授楊紅霞，創辦的AI基礎設施企業，憑藉研發的「InfiCube無界魔方極效能訓推一體機」，在澳門舉行的BEYOND國際科技創新博覽會2026，獲得最佳創新大獎。

理大提供
理大提供

獲獎的「InfiCube無界魔方極效能訓推一體機」是InfiX.ai旗下面向企業級AI場景的產品，由楊紅霞創辦的AI企業InfiX.ai聯合研發，企業主導大模型訓練與推理演算法研發，結合高性能計算平台與底層系統支持，形成覆蓋模型訓練、微調、推理部署、權限管理與持續優化的軟硬一體AI基礎設施。「InfiCube」支持訓練、微調、推理全流程在本地化部署環境中完成，使企業的敏感數據毋須上傳至外部環境，可支援權限管理、審計記錄等能力，適用於對數據安全和合規管理要求較高的行業場景。

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理大副校長（知識轉移）鄭子劍表揚得獎初創企業團隊，形容是理大學者領導初創企業的卓越表現，彰顯在AI基礎研究、技術創新及知識轉移的綜合優勢。校方將全方位支援教研團隊與創業者，促進科研成果商品化，持續深化政產學研協作，推動更多頂尖技術落地應用，孵化更多優秀初創企業。

本報記者

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