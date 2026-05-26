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理大攜杭州科企資助60人戴智能義肢 試用者：感到隻手返來

教育新聞
更新時間：18:51 2026-05-26 HKT
發佈時間：18:51 2026-05-26 HKT

截肢人士生活面對諸多不便，理工大學與「杭州六小龍」之一、獨角獸企業強腦科技獲得本港創新科技基金撥款，現招募60名合資格本地截肢人士試戴智能義肢，費用全免。雙方今日舉行啟動禮，有試用者表示，能夠移動手指，感到「隻手返來」，期待之後能與孩子玩遊戲。

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政府去年在施政報告提出「支持惠民科研」政策，理大與強腦科技早前獲得政府創新科技基金撥款，為合資格截肢人士免費配置新型科技義肢。項目為期兩年，申請者須為本港居民。

試用者：期待與孩子玩

智能義肢包括仿生手、腿兩種類型，毋須體內植入。仿生手可識別套在義肢內的上肢肌電神經電信號，進而精準控制義肢的手部動作，包括抓握等動作，經過訓練，更可以書寫、演奏樂器等。仿生腿搭載了多傳感器融合與智能液壓系統，能實時適配步行意圖，支援上下樓梯及快慢步速切換，並具備急停防跌保護功能。

試用者林維欽5年前因意外失去右臀，過去一直使用傳統義肢，無法拿起水樽，直至5天前換上智能義肢。他形容戴上智能義肢後能夠移動手指，「那一下我真的覺得『我隻手返來了』」，期待之後與自己的孩子互動，玩桌上遊戲和放風箏等。另一名試用者輪椅籃球運動員莊浩賢表示，與佩戴傳統義肢最大分別是上、下樓梯，但仍須練習改善，期盼智能義肢可以達到與正常人一致的步伐。

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可壓低價格五分一

強腦科技代表徐智雯表示，目前安裝外國智能義肢的人均費用可高達90萬，強腦義肢可以將價格壓至五分之一至七分之一，價格親民。理大生物醫學工程學系教授鄭永平指，篩選申請者時會考慮其適配性，如殘肢部分太短、肌電信號過弱或未必考慮，因應今次是試行項目，個案越簡單將越優先安排。

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