JUPAS｜理大跨學科課程靈活組合主修專業 頂尖學者一對一指導 首年取錄19學生

人工智能（AI）普及衝擊就業市場，跨領域才能更顯重要。理工大學開辦「跨學科組合學士課程」（BDSIS），一改傳統的院系分科，以靈活組合主修專業，並由頂尖學者一對一指導，培養學生跨領域能力。課程首年取錄19名學生，主要為內地高考生，暫沒有本地生獲取錄。協理副校長石丹理強調，跨學科專業是「廣而不窄」，在AI浪潮下更難被取代，求職上更有優勢，但承認說服家長需時。

走得更前 難被AI取代

BDSIS課程強調提供靈活學習路徑及個人化指導，課程共有3個部分，包括佔18學分的「跨學科核心科目」，以及分別佔最少54學分的「自定主修課程」及佔最少36學分的「大學核心課程」。入讀學生可按個人興趣，自行設計主修專業，毋須跟從大學既有院系或學科組合。在課程框架之下，學生可通過主題選擇、整合專業或解決世界性議題三方面着手自定課程，校方會為每名學生配對校內一名頂尖學者作導師，讓學生學習相關領域的最新知識。

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理大協理副校長（本科生課程）兼本科生學院院長石丹理指，越來越多問題證明單一學科不足以解決，例如蘇格蘭為應對洪水重新引入海狸，需同時利用地理、工程及公共衞生等知識，課程目的是希望培養學生的自主學習和跨領域能力，雖然其他院校亦有開辦相似課程，但理大課程的特點是彈性高。身兼課程主任的理大本科生學院副院長（學術課程）劉伯濤補充稱，部分工種將被AI取代，但跨學科問題暫時仍難以被科技代替，在未來「走得更前」。

課程專為成績優異學生而設，中學文憑試考生須至少達到最佳5科34.5分的門檻，GCE A-Level或IAL則須持3科A*及1科A級成績。課程首年有627人申請入讀，當中295人為經聯招（JUPAS）報讀的本地生、234人為內地高考生，非高考內地生有75人。最終首屆獲取錄學生以內地高考生為主，石丹理透露，他們大多兼備文理科背景，打算兼讀應用數學及AI。

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廣而不窄 求職更有優勢

首屆課程未有取錄聯招本地生，石丹理解釋課程收生門檻高，部分申請人可能未達要求，加上跨學科在本港仍是新概念，成績標青的學生可能選擇讀醫或工程，「香港年輕人所受的教育，可能思維不太闊」，反而內地學生更有系統性思維。他認為說服家長需要時間，強調跨學科是「廣而不窄」而非「廣而不專」，在求職上更有優勢。

來自杭州的賀小鮮是首屆BDSIS學生，在GCE A-Level考獲4科A*及1科A級成績。她指父親特別注重教育和培養子女興趣，自小在非傳統學校就讀，令她的興趣廣泛，高考選修科涵蓋理科及經濟，平時亦會研究心理學。她大讚課程設有一對一指導，能夠獲得即時回饋，通過在不同學科上課，認識到不同背景的人。她計劃在教育科技方面發展，希望改善教育不平等的問題。

記者 高俊謙

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