小一派位烏龍︱逾1.6萬家長「提早放榜」 教育局3度致歉 蔡若蓮指操作偏差致超前發短訊

今年度小一統一派位結果公布前夕，逾1.6萬名家長昨卻「提前放榜」。教育局因操作偏差，導致派位結果提早透過短訊發放給家長，內容似是而非，令家長無所適從。教育局昨三度就事件公開致歉，局長蔡若蓮強調，事件不涉及網絡攻擊或黑客入侵，亦與外判商無關。對於「提前放榜」的短訊，與派位結果是否一致，蔡若蓮未正面回應，重申家長以今晨公布的派位結果為準，今日亦透過郵寄派發《小一註冊證》以便家長辦理註冊手續，強調派位結果與流程不受影響。

年份日期有誤 重申以今公布為準

全港16345名參加小一派位學童的家長，昨晨9時許一度收到教育局以手機短訊「提前放榜」，短訊內有學生的申請編號及獲派學校全名，惟內容卻有錯誤，不僅標示為2025年度，而非今年度；註冊日期亦是去年資料，而非今年的6月9至10日。當局在錯誤發布訊息後一句鐘，向家長補發訊號，稱出現技術問題，呼籲家長毋須理會早前發出的訊息。

教育局繼昨晨回覆傳媒查詢、下午發表聲明後，局長蔡若蓮傍晚會見傳媒，在一天內就事件3度向家長致歉。當局解釋，是設定系統發送程序時出現操作偏差，導致原定今日公布的小一統一派位結果，昨被錯誤提早發放。蔡若蓮指當局事後已啟動危機處理，及時修正系統，強調全港所有完整及正確的派位結果，將按原定計劃，在今早7時半正式公布，「所有小一派位結果不會受這次事件影響，請家長放心」。

蔡若蓮被多次問到，家長今日收到的派位結果，與昨日短訊內容一致與否。她未有正面回應，重申所有結果均以今日公布為準，家長亦將收到郵寄的《小一註冊證》，在下周二至三辦理註冊手續，不受事件影響。

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危機小組檢視 倘涉人為嚴肅跟進

她續指，已確認事件不涉及網絡攻擊或黑客入侵，初步調查亦不涉及外判商的問題。當局已成立危機處理小組跟進，全面檢視系統、流程、人手配合等，如發現涉及人員疏忽或程序出錯，定必嚴肅跟進，同時會優化系統及發放機制的監管流程，確保同類事件不再發生。教育局亦指，經檢查後，確認系統內核心數據庫完整無缺，家長及學童的個人資料均受高度加密保護。

翻查資料，當局因應新冠疫情持續，2021年起安排以短訊通知統一派位結果。對於當局稱不涉外判商的問題，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑分析是內部員工問題，例如設定上有錯誤或疏忽。他指在大型發送項目中，技術團隊通常會提前將數萬條數據匯入發送隊列，並設定定時發送。這次的「操作偏差」可能是設定定時參數，如時區設定、日期選錯，或測試環境與正式環境的參數混淆，導致系統在錯誤的時間點，觸發發送指令。他指日後同樣系統或需要有多於一人核實資料及批准，才可發放訊息。

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今年度參加小一派位學童按年減逾3100人，令新學年升小統一派位滿意度再創新高，獲派首三志願比例達86.2%，較去年增約6.5%，連同自行分配學位階段，整體滿意度更連續4年突破九成，達到93.6%。

本報教育組 記者梁子健

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