華裔學者李競存 任科大醫學院創院院長

正籌建本港第3間醫學院的科技大學，今日(6月1日)正式公布委任美國伊利諾大學香檳分校(University of Illinois Urbana-Champaign)醫學院創院院長李競存，為新醫學院院長。李競存在香港出生，早年移民加拿大多倫多，是分子影像（molecular imaging）著名的研究專家，亦帶領該校成為全球最早以科技為導向的醫學院，與科大醫學院的發展方向高度契合。

曾參與伊大香檳分校籌建醫學院

李競存在2017年上任伊州大學香檳分校醫學院院長，被當地中文媒體形容是「為華裔爭光」，當時他表明將顛覆傳統醫學院教學方式，成為全球第一所以工程理念訓練學生的醫學院。他長期致力於結合工程和醫學方面的研究，在史丹福大學有多年放射科的臨床經驗，和紮實的學術研究。

李競存出生於香港，家中有7個兄弟姐妹，高中時移民至多倫多，隨後輾轉到美國升學。大學時一次偶然機會，他接觸核磁共振（MRI）的文章，啟發他對放射科產生了濃厚興趣，他在多倫多大學專攻生物化學，並獲得醫學學位，也持有聖荷西州立大學的工商管理碩士學位。

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香港出生 高中時移居加拿大

伊利諾大學香檳分校醫學院是世界最早以科技為導向的醫學院，以工程醫學融合為特色，強調專為解決現代醫療難題而設計，學生在醫學訓練中大量應用數據分析、生物工程與先進醫療設備，成為AI時代的「醫師工程師」，這發展方向與科大醫學院高度契合。李競存目前是伊利諾大學香檳分校醫學院名譽院長、生物醫學與轉化科學系及臨床科學榮休教授。

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科技大學今日安排新醫學院院長公開亮相，校方發給傳媒的採訪邀請提到，經過嚴謹的全球招聘，科大成功延攬一位擁有豐富醫學院創院經驗、卓越學術領導能力、傑出醫學教育及生物醫學創新成就的國際臨床醫學科學家，出任科大醫學院創院院長，帶領團隊推動醫學院的籌建工作。科大校長葉玉如聯同校董會副主席施熙德、工學院院長羅康錦、理學院院長王殷厚，介紹醫學院創院院長。

本報記者

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