Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中學生研AI「腳趾甲機」助長者安全剪甲 集病徵識別、磨甲、清潔於一身

教育新聞
更新時間：07:45 2026-06-01 HKT
發佈時間：07:45 2026-06-01 HKT

長者視力與身體機能衰退，修剪腳甲變得困難重重。上水鳳溪廖萬石堂中學的學生團隊，研發集人工智能識別、磨甲及洗腳功能於一身的「腳趾甲機」，早前在「國際中學生智齡科技創新計劃」獲得冠軍。團隊計劃加入穴道按摩功能，以紓緩長者腳部神經，提升保健效果。有參與設計的學生坦言，每個人年老都會遇到不便，期望通過智齡科技，讓自己未來都能受惠。

智齡科技創新計劃奪冠

目前「腳趾甲機」屬初步階段，團隊希望藉訪日行程「取經」持續優化。佘丹薇攝
目前「腳趾甲機」屬初步階段，團隊希望藉訪日行程「取經」持續優化。佘丹薇攝
參與研發的中三生鄭竣美指，身邊長者多使用利剪修甲，有一定安全隱患。
參與研發的中三生鄭竣美指，身邊長者多使用利剪修甲，有一定安全隱患。

廖萬石堂中學研發的「腳趾甲機」具備「AI腳趾病徵識別」、「自動磨甲」及「自動清潔腳甲」三大功能。參與研發的中三生鄭竣美指，身邊長者多使用利剪修甲，有一定安全隱患，雖坊間有尺寸小的修剪工具，但長者往往要假手於人，相當不便。團隊考慮到安全問題，遂選擇以「磨甲」方式取代，配合鏡頭監測腳甲位置，即使誤觸皮膚亦不易造成損傷。

延伸閱讀︰雙非生轉校10次生活飄泊 持定信念開拓創科興趣

目前產品屬初步階段，完成AI識別功能，使用了micro:bit及編程技術分析有否灰甲等腳甲疾病。團隊正陸續加入其他功能，中四生巫政泓表示，網上了解到穴位按摩有助紓緩長者腳部神經，擬新增加熱及按摩功能，改善長者血液流通。團隊亦打算加入小型噴頭清潔甲屑，並將腳部治療藥噴於腳甲上，讓長者安心使用。

團隊早前憑「腳趾甲機」在「國際中學生智齡科技創新計劃」獲得冠軍，將前往日本東京參加比賽。巫政泓坦言當地科技比較先進，評審較重視技術細節，團隊着手完善磨甲及清潔功能，改善安全機制及產品外觀。在日本期間，團隊亦參觀當地科技公司，他希望藉行程「取經」持續優化「腳趾甲機」。同是中四的成員陳睿熙指，研發智齡科技的過程中，了解到長者的不便，自己年老後可能面對相似狀況，「期望現在做的產品，未來我們都可以使用」。

記者  佘丹薇

延伸閱讀︰培僑書院學生受曱甴啟發 研仿生六足月面機械人奪冠

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<

最Hit
九龍城72年潮菜老店「樂口福」遭批服務味道俱差！？內地博主食足$2,577嫌貴 店家發千字文反駁：分明是來找碴的
九龍城72年潮菜老店「樂口福」遭批服務味道俱差！？內地博主食足$2,577嫌貴 店家發千字文反駁：分明是來找碴的
飲食
18小時前
結業潮｜油麻地Casa Hotel宣布結業 162間客房走入歷史 去年叫價4.5億放售無果
結業潮｜油麻地Casa Hotel宣布結業 162間客房走入歷史 去年叫價4.5億放售無果
社會
8小時前
中年好聲音4｜周志康再遇陳潔靈處淘汰邊緣 一演出遭肥媽狠批 哽咽多謝鄭子誠現場打氣
中年好聲音4｜周志康再遇陳潔靈處淘汰邊緣 一表現遭肥媽狠批 哽咽多謝鄭子誠現場打氣
影視圈
13小時前
劉德華驚喜撐張德蘭紅館騷 「神鵰大俠」爆二人淵源 偕汪明荃同台憶四朵金花感觸
14:47
劉德華驚喜撐張德蘭紅館騷 「神鵰大俠」爆二人淵源 偕汪明荃同台憶四朵金花感觸
影視圈
23小時前
01:40
羅便臣道火警｜「劏場大王」尹柏權昏迷危殆 6年前同涉藏毒 前女友禮頓山墮斃
突發
19小時前
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期 
生活百科
3小時前
星島申訴王 | 港男債冚債欠17萬 擬清數變破產 被𠱁再借財仔 硬食天價手續費
05:04
星島申訴王 | 清卡數變搞破產兼借財仔 20歲仔遇黑心清數公司墮「天價行政費」騙局
放蛇直擊
4小時前
獨遊羅馬｜32歲女遊客被盯上 騙至廢棄建築餵藥輪姦囚禁72小時
01:29
獨遊羅馬｜32歲女遊客被盯上 騙至廢棄建築餵藥輪姦囚禁72小時
即時國際
2026-05-29 22:57 HKT
屯門黃金海岸酒店自助餐1折驚喜！$82起品嚐海鮮烤肉盛宴 歎大頭蝦/蟹腳/魚生/和牛
屯門黃金海岸酒店自助餐1折驚喜！$82起品嚐海鮮烤肉盛宴 歎大頭蝦/蟹腳/魚生/和牛
飲食
15小時前
戴夢夢湊B意外曝光豪宅巨廳大得誇張 落地玻璃盡覽無敵海景 閃嫁金融才俊當少奶奶
戴夢夢湊B意外曝光豪宅巨廳大得誇張 落地玻璃盡覽無敵海景 閃嫁金融才俊當少奶奶
影視圈
17小時前