中學生研AI「腳趾甲機」助長者安全剪甲

長者視力與身體機能衰退，修剪腳甲變得困難重重。上水鳳溪廖萬石堂中學的學生團隊，研發集人工智能識別、磨甲及洗腳功能於一身的「腳趾甲機」，早前在「國際中學生智齡科技創新計劃」獲得冠軍。團隊計劃加入穴道按摩功能，以紓緩長者腳部神經，提升保健效果。有參與設計的學生坦言，每個人年老都會遇到不便，期望通過智齡科技，讓自己未來都能受惠。

智齡科技創新計劃奪冠

目前「腳趾甲機」屬初步階段，團隊希望藉訪日行程「取經」持續優化。佘丹薇攝

參與研發的中三生鄭竣美指，身邊長者多使用利剪修甲，有一定安全隱患。

廖萬石堂中學研發的「腳趾甲機」具備「AI腳趾病徵識別」、「自動磨甲」及「自動清潔腳甲」三大功能。參與研發的中三生鄭竣美指，身邊長者多使用利剪修甲，有一定安全隱患，雖坊間有尺寸小的修剪工具，但長者往往要假手於人，相當不便。團隊考慮到安全問題，遂選擇以「磨甲」方式取代，配合鏡頭監測腳甲位置，即使誤觸皮膚亦不易造成損傷。

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目前產品屬初步階段，完成AI識別功能，使用了micro:bit及編程技術分析有否灰甲等腳甲疾病。團隊正陸續加入其他功能，中四生巫政泓表示，網上了解到穴位按摩有助紓緩長者腳部神經，擬新增加熱及按摩功能，改善長者血液流通。團隊亦打算加入小型噴頭清潔甲屑，並將腳部治療藥噴於腳甲上，讓長者安心使用。

團隊早前憑「腳趾甲機」在「國際中學生智齡科技創新計劃」獲得冠軍，將前往日本東京參加比賽。巫政泓坦言當地科技比較先進，評審較重視技術細節，團隊着手完善磨甲及清潔功能，改善安全機制及產品外觀。在日本期間，團隊亦參觀當地科技公司，他希望藉行程「取經」持續優化「腳趾甲機」。同是中四的成員陳睿熙指，研發智齡科技的過程中，了解到長者的不便，自己年老後可能面對相似狀況，「期望現在做的產品，未來我們都可以使用」。

記者 佘丹薇

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