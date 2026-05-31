雙非生轉校10次生活飄泊 持定信念開拓創科興趣

本身是雙非學生的中五生賴錦豐，因父母離異，先後在孟加拉與內地生活上學，過着顛沛流離的生活，轉過約十間學校。雖然童年日子總是飄泊不定，他仍抱持「挫折不可避免，放棄不可原諒」的信念積極面對，更開拓自己的創科興趣，昨獲表揚為「青苗十大進步生」。

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現時在仁濟醫院靚次伯紀念中學就讀的賴錦豐在港出生，因媽媽在孟加拉從商，曾於當地生活，及後父母離異，撫養權歸爸爸所有，他遂到爸爸故鄉廣東梅州，成為留守兒童。由於居無定所，他自小便要不斷轉校，「我小學讀過四間，中學就兩間，幼稚園都有大約三間」。他提到小三時曾遭遇欺凌，曾經不想上學而再次轉校。家人因工作關係未能長居香港，獨自一人生活的他，只好被安排在家舍居住。

面對不順遂、與同齡同學難以想像的童年，他稱多少會感到與他人格格不入，但相信每人經歷不同，並不可以比較，「我還是覺得『挫折不可避免，放棄不可原諒』」，一直抱持一往目前的心態向前邁步。

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「正因為自己曾經淋過雨，也想為別人撐一把傘」，賴錦豐平常會做義工，探訪老人院、與智力障礙同學交流等。為幫助社會，他更開拓了創科興趣，曾經研發「轉向頭盔」以減低交通意外，在不同比賽中獲獎，「這個是我喜歡創科的一點，藉由發明主動去幫助社會」。

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記者 高俊謙