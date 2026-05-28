HKU SPACE與Google Cloud簽合作備忘 以人工智能驅動教育數碼轉型

香港大學專業進修學院（HKU SPACE）與Google Cloud香港今天(28日)簽署合作備忘錄，建立戰略合作夥伴關係，攜手以人工智能驅動教與學、課程研發及院校營運等領域的數碼轉型。合作備忘錄由香港大學專業進修學院院長李經文教授、Google Cloud香港主管Ricky Kwok共同簽署。

香港大學專業進修學院院長李經文與Google Cloud香港主管Ricky Kwok簽署合作備忘錄。HKU SPACE提供

李經文表示，該校已將「擁抱科技」列為2025至2030年發展策略的核心方向，是次的合作，為學院在數碼轉型歷程中豎立了重要的里程碑；又指將借助全球頂尖的人工智能技術，優化教與學成效、精簡營運流程，並透過數據分析提升學院的整體服務質素。

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Ricky Kwok指出，是次與香港大學專業進修學院合作，意義不止於技術層面，更在於賦能當代及新一代人才，讓他們掌握人工智能知識與技能，從而在數碼時代大展所長。

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根據協議內容，雙方將圍繞四大範疇展開合作：

．引入 Google 頂尖人工智能工具：向教職員及學生推出 Gemini Enterprise for Education 平台，提升教與學效能，建立個人化學習環境。

．全面推動人工智能教育數碼轉型：將Gemini Enterprise技術整合至學院網上學習管理系統SOUL，實現人工智能輔助教與學；設立Google Cloud AI實驗室，支援學生主導的創新項目；推出「HKU SPACE x Google AI Prompt Library」，為師生提供具系統性且優質的人工智能學習資源。

．課程規劃與研發：合作開發以人工智能為核心的課程，並將人工智能整合至現有課程之中，以確保教學內容能緊貼產業與科技發展趨勢；為應對實際挑戰的人工智能解決方案原型提供技術指導。

．人才培育及聯合推廣：由 Google專家主持專業培訓及認證課程，提升學員應用人工智能工具的能力；並在香港大學專業進修學院開放日、Google Cloud Leaders Connect 等旗艦活動中進行推廣，擴大合作影響力。

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